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Аниме «Шепот сердца» возвращается в кинотеатры в новой 4К-реставрации

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Tokuma Shoten

6 августа кинопрокатная компания Vereteno и RWV Film выпускает в российский прокат 4K-реставрацию анимационного фильма «Шепот сердца». Ленту можно будет увидеть в двух версиях: на языке оригинала с русскими субтитрами и в дублированной версии.

«Шепот сердца» — одна из самых известных работ знаменитой студии Ghibli. Фильм вышел в 1995 году и стал единственной полнометражной режиссерской работой Есифуми Кондо. Сценарий и раскадровки создал Хаяо Миядзаки по мотивам одноименной манги Аой Хиираги. 

Видео:&nbsp;Vereteno

Картина рассказывает историю школьницы Сидзуку Цукисимы, которая любит книги и мечтает найти собственное призвание. Однажды она замечает, что читательский формуляр в библиотечных книгах постоянно приводит ее к одному и тому же имени — Сэйдзи Амасава. Эта случайность становится началом истории о взрослении, творчестве, первой любви и поиске своего пути.

Важную роль в фильме играет загадочная статуэтка кота Барона — персонажа, который позже получит собственную историю в аниме «Возвращение кота». Именно «Шепот сердца» впервые знакомит зрителей с этим образом, рожденным воображением главной героини и ставшим одним из самых узнаваемых символов вселенной Studio Ghibli.

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