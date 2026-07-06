Аниме «Шепот сердца» возвращается в кинотеатры в новой 4К-реставрации

Картина рассказывает историю школьницы Сидзуку Цукисимы, которая любит книги и мечтает найти собственное призвание. Однажды она замечает, что читательский формуляр в библиотечных книгах постоянно приводит ее к одному и тому же имени — Сэйдзи Амасава. Эта случайность становится началом истории о взрослении, творчестве, первой любви и поиске своего пути.