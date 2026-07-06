Том Холланд решил, что Кристофер Нолан был недоволен его игрой в первый день съемок «Одиссеи»

Кристофер Нолан рассказал, что на съемках «Одиссеи» Том Холланд постоянно задавал ему вопросы, однако режиссер на них почти никогда не отвечал, что злило актера. Особенно звезда «Человека-паука» был обескуражен от сцены с ластригонцами, народом великанов-людоедов.
«Эта сцена с ластригонцами, он был просто в шоке. Он спрашивал: „Какого черта?! Как ты это сделал?“ А я просто не дал ему ответа», — сказал Нолан.
Сам Том Холланд признался, что в первый день съемок думал, что его игра не нравится режиссеру. «Работа с камерами IMAX впервые — это невероятный опыт. Это не похоже ни на что, что я когда-либо видел раньше, и я не знал, что съемка длится всего три минуты. И в голове у меня крутились мысли: „Ему не нравится то, что мы делаем? Что происходит?“ А потом координатор трюков Джордж Коттл сказал: „Нет, нет, нет, нет, нет, пленки в IMAX-камерах вмещают всего три минуты записи“. Я выдохнул, потому что думал, что в этой сцене я полностью облажался», — признался Том.
«Одиссея» станет 13-м полнометражным фильмом Нолана. Премьера состоится 17 июля. Картина станет экранизацией поэмы Гомера, а одним из ключевых эпизодов сюжета станет история о троянском коне, благодаря которому греческие воины смогли проникнуть в Трою. Это будет первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX.
Недавно Нолан рассказал, что при создании ленты вдохновлялся работами Андрея Тарковского. Особенно на него повлияла лента «Андрей Рублев», также известная как «Страсти по Андрею».