Том Холланд решил, что Кристофер Нолан был недоволен его игрой в первый день съемок «Одиссеи»

Сам Том Холланд признался, что в первый день съемок думал, что его игра не нравится режиссеру. «Работа с камерами IMAX впервые — это невероятный опыт. Это не похоже ни на что, что я когда-либо видел раньше, и я не знал, что съемка длится всего три минуты. И в голове у меня крутились мысли: „Ему не нравится то, что мы делаем? Что происходит?“ А потом координатор трюков Джордж Коттл сказал: „Нет, нет, нет, нет, нет, пленки в IMAX-камерах вмещают всего три минуты записи“. Я выдохнул, потому что думал, что в этой сцене я полностью облажался», — признался Том.