Джесси Айзенберг признался, что с удовольствием бы снялся в четвертой части «Иллюзии обмана»

«Обычно мне достаются депрессивные персонажи, что вгоняет меня самого в депрессию, однако, играя этого уверенного в себе, высокомерного фокусника, я каждый день после съемок ухожу с мыслью: „Это было потрясающе“. Это единственный герой, играя которого я могу держаться прямо и носить более красивую одежду. В этот момент я самый счастливый», — рассказал Айзенберг.