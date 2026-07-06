Джесси Айзенберг признался, что с удовольствием бы снялся в четвертой части «Иллюзии обмана»

На ВДНХ 11 июля пройдет выставка — пристройство животных из приютов — фестиваль «Моспитомец»
Перед Гран-при Великобритании пилоты «Формулы-1» устроили гонку на болидах LEGO
Во Франции ограбили музей ювелирного дела Рене Лалика
Ученые: удары головой по футбольному мячу повышают риск развития болезни Альцгеймера
Том Холланд решил, что Кристофер Нолан был недоволен его игрой в первый день съемок «Одиссеи»
Мадонна впервые попала в глобальный чарт Spotify с сольным треком
Тейлор Свифт и Трэвис Келси пожертвовали 2 миллиона долларов благотворительному проекту Долли Партон
Умер сыгравший в «Бандитском Петербурге» актер Руслан Ибрагимов
«Миньоны и монстры» дебютировали в прокате США с самыми низкими сборами за всю франшизу
В Египте обнаружили хорошо сохранившийся византийский город IV века
В Москве с 6 июля временно закроют станцию «Серп и Молот»
Мик Джаггер признался, что при написании песен пользовался словарем рифм
Появился первый тизер документального фильма про группу Oasis
«Меня невозможно победить»: вышел первый тизер-трейлер сериала про Мухаммеда Али
Минтруд: закон позволяет компаниям перейти на четырехдневную рабочую неделю
В Москве станцию «Парк культуры» с 6 июля закроют на вход в часы пик
Начались съемки последней части «Форсажа»
В Институте русистики назвали пять самых длинных слов в русском языке
Из Москвы и Петербурга в июле запустят дополнительные поезда на юг
Джозеф Зада в новом ролике к «Рассвету жатвы» — приквелу «Голодных игр»
Аномальная жара в Европе привела к 4000 преждевременных смертей за неделю
Кристофер Нолан настоял на взрослом рейтинге для «Одиссеи»: иначе фильм бы не сняли
В Москве на Манежной площади завершили капитальный ремонт фонтана «Купола»
Москву накроет затяжной сезон дождей — осадки могут продлиться до середины июля
LEGO выпустила игровой набор с рабочим пинболом
«Какое-то дурное, странное»: вышел тизер мистического анимационного фильма «Непокой»
На Земле может обитать до 20 млн видов насекомых — это втрое больше прежних оценок
Арнольд Шварценеггер провел свадебную церемонию в Будапеште

Джесси Айзенберг признался, что с удовольствием бы снялся в четвертой части «Иллюзии обмана»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Lionsgate

Джесси Айзенберг признался, что «никогда не чувствовал себя счастливее», чем во время съемок в роли уличного фокусника в «Иллюзии обмана». Актер отметил, что больше всего хотел бы сняться в четвертой части франшизы.

«Обычно мне достаются депрессивные персонажи, что вгоняет меня самого в депрессию, однако, играя этого уверенного в себе, высокомерного фокусника, я каждый день после съемок ухожу с мыслью: „Это было потрясающе“. Это единственный герой, играя которого я могу держаться прямо и носить более красивую одежду. В этот момент я самый счастливый», — рассказал Айзенберг.

Фильм «Иллюзия обмана» вышел в 2013 году, его снял Луи Летерье по сценарию Эда Соломона и Боуза Якина. Картина рассказывает о команде из четырех фокусников, называющих себя «Четырьмя всадниками». Они проворачивают дерзкие ограбления банков прямо во время своих масштабных иллюзионных шоу, а ФБР пытается разгадать секреты их фокусов. Вторая часть ленты вышла в 2016 году, а третья — в 2025-м. 

В ноябре 2025 года стало известно, что Lionsgate разрабатывает четвертый фильм «Иллюзия обмана». Сюжет и актерский состав не разглашаются. Бобби Коэн, который изначально разработал и продюсировал все фильмы серии, вернется к производству новой части вместе с Алексом Курцманом из Secret Hideout.

Расскажите друзьям