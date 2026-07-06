Джесси Айзенберг признался, что с удовольствием бы снялся в четвертой части «Иллюзии обмана»

Джесси Айзенберг признался, что «никогда не чувствовал себя счастливее», чем во время съемок в роли уличного фокусника в «Иллюзии обмана». Актер отметил, что больше всего хотел бы сняться в четвертой части франшизы.
«Обычно мне достаются депрессивные персонажи, что вгоняет меня самого в депрессию, однако, играя этого уверенного в себе, высокомерного фокусника, я каждый день после съемок ухожу с мыслью: „Это было потрясающе“. Это единственный герой, играя которого я могу держаться прямо и носить более красивую одежду. В этот момент я самый счастливый», — рассказал Айзенберг.
Фильм «Иллюзия обмана» вышел в 2013 году, его снял Луи Летерье по сценарию Эда Соломона и Боуза Якина. Картина рассказывает о команде из четырех фокусников, называющих себя «Четырьмя всадниками». Они проворачивают дерзкие ограбления банков прямо во время своих масштабных иллюзионных шоу, а ФБР пытается разгадать секреты их фокусов. Вторая часть ленты вышла в 2016 году, а третья — в 2025-м.
В ноябре 2025 года стало известно, что Lionsgate разрабатывает четвертый фильм «Иллюзия обмана». Сюжет и актерский состав не разглашаются. Бобби Коэн, который изначально разработал и продюсировал все фильмы серии, вернется к производству новой части вместе с Алексом Курцманом из Secret Hideout.