Из Москвы и Петербурга в июле запустят дополнительные поезда на юг

Поезд № 177/178 Петербург — Анапа будет курсировать с 16 июля через день. Из Северной столицы поезд впервые отправится 16 июля в 1.40 и прибудет в Анапу 17 июля в 22.02. В обратном направлении состав выйдет в путь из Анапы 18 июля в 4.17 и прибудет в Петербург на следующий день в 21.55.