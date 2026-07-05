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Из Москвы и Петербурга в июле запустят дополнительные поезда на юг

Афиша Daily
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Фото: t.me/tavria_train

«Гранд сервис экспресс» в июле запустит три новых железнодорожных маршрута на южные курорты. Из Москвы составы будут следовать в Ростов-на-Дону и Новороссийск, а из Петербурга — в Анапу.

Поезд № 153/154 Москва — Ростов-на-Дону уже начал курсировать. Первый рейс из Ростова-на-Дону отправился 2 июля в 12.17 и прибыл в Москву 3 июля в 9.40. Первый рейс из Москвы отправился 3 июля в 20.00. В Ростов-на-Дону он прибыл на следующий день в 20.28.

Поезд № 177/178 Петербург — Анапа будет курсировать с 16 июля через день. Из Северной столицы поезд впервые отправится 16 июля в 1.40 и прибудет в Анапу 17 июля в 22.02. В обратном направлении состав выйдет в путь из Анапы 18 июля в 4.17 и прибудет в Петербург на следующий день в 21.55.

Поезд № 433/434 Москва — Новороссийск будет курсировать ежедневно с 10 июля. Отправление первого рейса из Москвы состоится 10 июля в 17.45, прибытие в Новороссийск — 12 июля в 5.20. В обратном направлении первый рейс отправится из Новороссийска 12 июля в 17.45 и прибудет в Москву 14 июля в 5.35. В компании отметили, что продажа билетов на эти поезда открывается за 30 суток.

С 1 августа между Москвой и Рыбинском по выходным и праздничным дням будут ходить дополнительные поезда «Ласточка». Акцию приурочили к 60-летию туристического маршрута «Золотое кольцо».

Кроме того, Федеральная пассажирская компания запустила специальный бюджетный проезд в вагонах поезда № 263/264 «Аврора» сообщением Петербург — Москва. Стоимость билетов начинается от 997 р.

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