Между Москвой и Рыбинском с 1 августа запустят дополнительные «Ласточки»

Между Москвой и Рыбинском с 1 августа по выходным и праздничным дням будут ходить дополнительные поезда «Ласточка». Акцию приурочили к 60-летию туристического маршрута «Золотое кольцо», сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».
Скоростные поезда №726/725 будут курсировать с остановкой в Ярославле. Из Москвы они будут отправляться в 6.20 и прибывать в Рыбинск в 10.19, а из Рыбинска составы будут уходить в 19.10 и доезжать до Москвы в 23.04.
В составе поезда — вагоны с местами классов эконом и бизнес. Билеты уже поступили в продажу.
Недавно президент России Владимир Путин поручил правительству разработать единые стандарты градостроительной политики для регионов, входящих в туристический маршрут «Золотое кольцо». Речь идет о Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской и Ярославской областях. Как говорится в поручении, стандарты должны помочь сохранить культурно-историческое наследие и иные особенности указанных территорий.