Между Москвой и Рыбинском с 1 августа запустят дополнительные «Ласточки»

Скоростные поезда №726/725 будут курсировать с остановкой в Ярославле. Из Москвы они будут отправляться в 6.20 и прибывать в Рыбинск в 10.19, а из Рыбинска составы будут уходить в 19.10 и доезжать до Москвы в 23.04.