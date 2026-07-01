В «Художественном» покажут фильмы с Брижит Бардо

«Воплощение вечной женственности и икона 1960-х, Б.Б. не осталась в эпохе бабетт, шпилек и юбок клеш, она стала одним из главных секс-символов ХХ века — наряду с Мэрилин Монро, в отличие от которой успела вовремя разорвать токсичные объятия киноиндустрии. Ее красота стала фетишем, что несложно увидеть в фильмах нашей ретроспективы», — отметил программный директор «Художественного» Стас Тыркин.