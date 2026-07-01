Энн Хэтэуэй, Том Холланд и Зендая в новом трейлере «Одиссеи» Кристофера Нолана
Выпускники, набравшие 200 баллов на ЕГЭ, смогут получить красивые мобильные номера
Небо над Венесуэлой окрасилось в красный после землетрясения
Актер сериала «Бригада» Александр Высоковский утонул в Подмосковье
Моника Барбаро сыграет в «Оушенах»
Okko выпустил «Мегамозг» — новое научное шоу с Владимиром Маркони
Памела Андерсон и Сидни Суини: россияне назвали главных секс-символов последних 40 лет
Умер фронтмен Village People Виктор Уиллис
Neon выкупила фильм Луки Гуаданьино «Искусственный» с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом
Корги попали в топ-3 самых популярных пород собак в России
Mattel представила Барби в виде Майли Сайрус
Wildberries купил «Еаптеку»
Иван Янковский и Юра Борисов в роли гонщиков в новом трейлере «Битвы моторов»
Умер сыгравший в «Гарри Поттере» и «Индиане Джонсе» актер Майкл Берн
Самозанятые получат право на оплачиваемый больничный
В Канаде женщина прогнала медведя гризли, защищая свою собаку
Число электромобилей в Москве увеличилось в 150 раз за десять лет
Том Харди выпустит хип-хоп-альбом вместе с трио Czarface
Вышел новый трейлер «Колонии» — зомби-хоррора от автора «Поезда в Пусан»
Центробанк выпустит монеты, посвященные спортивным клубам России
Ари Миллен и Бен Дэвис в новом трейлере «Мороженщика» — хоррора Илая Рота
Зои Кравиц, Сэди Синк и Трой Бейкер стали персонажами хоррор-игры Unhinged. Ее выпустил Netflix
Поиски глухаря в трейлере «Легенд леса» — нового дока от режиссера «В поисках снежного барса»
В Антарктиде нашли существ, которые могут помочь в лечении меланомы
Россияне летом 2026 года чаще всего ездили в Турцию, Италию, Китай и Беларусь
Анджелина Джоли призналась, что у нее не было отношений на протяжении 10 лет
В самом старом жилом доме Москвы на Хитровской площади откроется книжный магазин «Озеро»
Вышел тизер-трейлер мультфильма «Not Alone», который озвучили Тимоте Шаламе и Селена Гомес

В «Художественном» покажут фильмы с Брижит Бардо

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-материалы

В кинотеатре «Художественный» с 9 по 12 июля пройдет ретроспектива «Имя: Брижит», посвященная Брижит Бардо. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы. Программу подготовили совместно с Французским институтом в России.

В ретроспективу вошли четыре фильма разных периодов карьеры актрисы. 9 июля покажут драму Луи Маля «Частная жизнь» с Марчелло Мастроянни, 10 июля — приключенческую комедию «Вива, Мария!», где Бардо сыграла вместе с Жанной Моро.

11 июля зрители увидят комедию Жана Ореля «Женщины» — одну из поздних работ актрисы. Завершится программа 12 июля показом «Презрения» Жан-Люка Годара, экранизации романа Альберто Моравиа и одной из ключевых картин французской «новой волны».

Посмотреть расписание сеансов и купить билеты на любой из них можно на «Афише».

«Воплощение вечной женственности и икона 1960-х, Б.Б. не осталась в эпохе бабетт, шпилек и юбок клеш, она стала одним из главных секс-символов ХХ века — наряду с Мэрилин Монро, в отличие от которой успела вовремя разорвать токсичные объятия киноиндустрии. Ее красота стала фетишем, что несложно увидеть в фильмах нашей ретроспективы», — отметил программный директор «Художественного» Стас Тыркин.

Дополнением к показам станут тематические экскурсии по «Художественному» с историком архитектуры и лектором Александром Ермолиным. Их посвятят образу Бардо, ее связи с Каннами и Сен-Тропе, а также истории создания «Презрения» и его афиши.

Расскажите друзьям