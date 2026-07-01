В «Художественном» покажут фильмы с Брижит Бардо

В кинотеатре «Художественный» с 9 по 12 июля пройдет ретроспектива «Имя: Брижит», посвященная Брижит Бардо. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы. Программу подготовили совместно с Французским институтом в России.
В ретроспективу вошли четыре фильма разных периодов карьеры актрисы. 9 июля покажут драму Луи Маля «Частная жизнь» с Марчелло Мастроянни, 10 июля — приключенческую комедию «Вива, Мария!», где Бардо сыграла вместе с Жанной Моро.
11 июля зрители увидят комедию Жана Ореля «Женщины» — одну из поздних работ актрисы. Завершится программа 12 июля показом «Презрения» Жан-Люка Годара, экранизации романа Альберто Моравиа и одной из ключевых картин французской «новой волны».
Посмотреть расписание сеансов и купить билеты на любой из них можно на «Афише».
«Воплощение вечной женственности и икона 1960-х, Б.Б. не осталась в эпохе бабетт, шпилек и юбок клеш, она стала одним из главных секс-символов ХХ века — наряду с Мэрилин Монро, в отличие от которой успела вовремя разорвать токсичные объятия киноиндустрии. Ее красота стала фетишем, что несложно увидеть в фильмах нашей ретроспективы», — отметил программный директор «Художественного» Стас Тыркин.
Дополнением к показам станут тематические экскурсии по «Художественному» с историком архитектуры и лектором Александром Ермолиным. Их посвятят образу Бардо, ее связи с Каннами и Сен-Тропе, а также истории создания «Презрения» и его афиши.