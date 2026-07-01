Энн Хэтэуэй, Том Холланд и Зендая в новом трейлере «Одиссеи» Кристофера Нолана

Universal Pictures опубликовала новый трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана. Премьера состоится 17 июля.
Фильм будет основан на поэме Гомера. Главные роли исполнят Мэтт Деймон («Умница Уилл Хантинг»), Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»), Зендая («Эйфория»), Роберт Паттинсон («Умри, моя любовь»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»), Бенни Сафди («Лакричная пицца») и Джон Бернтал («Каратель»).
«Одиссея» станет 13-м полнометражным фильмом Нолана. Режиссер сам написал сценарий по мотивам древнегреческой поэмы и спродюсировал картину вместе с Эммой Томас. Это будет первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX.
Съемки «Одиссеи» продлились полгода, с февраля по август 2025 года. Съемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии и Испании. Завершились съемки в Лос-Анджелесе. Ранее кинокомпания опубликовала видео со съемок картины.
Предыдущей работой Нолана был «Оппенгеймер». Фильм собрал 958,8 млн долларов в мировом прокате, получил 13 номинаций на «Оскар» и выиграл семь наград, включая призы за лучший фильм и лучшую режиссуру.