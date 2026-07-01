Энн Хэтэуэй, Том Холланд и Зендая в новом трейлере «Одиссеи» Кристофера Нолана

Съемки «Одиссеи» продлились полгода, с февраля по август 2025 года. Съемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии и Испании. Завершились съемки в Лос-Анджелесе. Ранее кинокомпания опубликовала видео со съемок картины.