Актер сериала «Бригада» Александр Высоковский утонул в Подмосковье

К поискам присоединились спасатели с эхолотами, водолазы и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Операция продолжается.



Александр Высоковский родился в 1963 году в Казахстане, в семье военного. Окончил авиастроительный техникум в Москве, затем три года отслужил на флоте в Северодвинске. После этого поступил в Щукинское театральное училище, служил во МХАТе и Театре им. Станиславского.



Известен по роли в сериале «Бригада» (2002), в котором сыграл охранника Саши Белого Максима Карельского. Среди других его работ — «Каменская», «На углу, у Патриарших», «Без права на ошибку», «Мосгаз. Дело №9: Последнее дело Черкасова».