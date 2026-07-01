Актер сериала «Бригада» Александр Высоковский утонул в Подмосковье

На берегу Оки в Подмосковье пропал актер Александр Высоковский. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на его жену Лилию.
По ее словам, утром 30 июня Александр вместе с сыном отправился рыбачить на Пущинскую косу — дикий пляж с дюнами. Актер ушел вперед по косе и внезапно пропал.
До трех часов дня родственники вместе с сотрудниками МЧС и полиции исследовали берег в поисках Высоковского. Они отметили, что на песке не было следов борьбы или нападения.
По словам Лилии, на этом участке реки резкие перепады глубины, а дно подвержено заиливанию. Человек, идущий по мелководью, может провалиться и уйти под воду.
К поискам присоединились спасатели с эхолотами, водолазы и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Операция продолжается.
Александр Высоковский родился в 1963 году в Казахстане, в семье военного. Окончил авиастроительный техникум в Москве, затем три года отслужил на флоте в Северодвинске. После этого поступил в Щукинское театральное училище, служил во МХАТе и Театре им. Станиславского.
Известен по роли в сериале «Бригада» (2002), в котором сыграл охранника Саши Белого Максима Карельского. Среди других его работ — «Каменская», «На углу, у Патриарших», «Без права на ошибку», «Мосгаз. Дело №9: Последнее дело Черкасова».
* Вежеватова Лилия Анатольевна признан(а) иноагентом Минюстом РФ.