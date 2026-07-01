Neon выкупила фильм Луки Гуаданьино «Искусственный» с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом

Компания Neon приобрела права на ленту Луки Гуаданьино «Искусственный». Сумма сделки не разглашается, пишет Deadine.
По данным руководства, фильм будет бороться за премию «Оскар» в этом году. Ранее Netflix, A24, Focus и Amazоn отказались выпускать картину, главные роли в которой исполнили Юра Борисов и Эндрю Гарфилд.
«Мы испытываем глубочайшее уважение и восхищение Лукой Гуаданьино как отмеченным наградами режиссером, не говоря уже о давних отношениях, которые мы надеемся продолжить. Мы считаем, что фильму „Искусственный“ будет лучше, если его выпустит другая студия, и тесно сотрудничаем с командой, чтобы найти для фильма новый дом», — говорилось в заявлении Amazon.
«Искусственный» — фильм о кризисе в OpenAI в 2023 году. В картине снялись русские актеры Юра Борисов и Федор Федотов («Серебряные коньки»). Каст ленты дополнили Эндрю Гарфилд, Моника Барбаро, Джейсон Шварцман, Купер Хоффман, Уилл Ангус, Таддеа Грэм, Николас Гамильтон, Ангус Имри, Уилл Прайс и другие.
Картина Гуаданьино покажет противостояние CEO компании Сэма Альтмана (Гарфилд) и сооснователя и ее главного научного сотрудника Ильи Суцкевера (Борисов). Сценарий написал Саймон Рич, известный по ситкому «Мужчина ищет женщину».