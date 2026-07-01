Neon выкупила фильм Луки Гуаданьино «Искусственный» с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом

«Мы испытываем глубочайшее уважение и восхищение Лукой Гуаданьино как отмеченным наградами режиссером, не говоря уже о давних отношениях, которые мы надеемся продолжить. Мы считаем, что фильму „Искусственный“ будет лучше, если его выпустит другая студия, и тесно сотрудничаем с командой, чтобы найти для фильма новый дом», — говорилось в заявлении Amazon.