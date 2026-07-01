Канада впервые примет участие в «Евровидении»

Канада впервые примет участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2027». Об этом говорится в совместном заявлении Европейского вещательного союза и Канадской телерадиовещательной корпорации.



В релизе говорится, что у местной аудитории высокий интерес к «Евровидению». В 2026 году страна вошла в тройку лидеров по числу голосов в категории «Остальной мир». Кроме того, победительницей конкурса в 1988 году стала канадская певица Селин Дион, представлявшая Швейцарию.