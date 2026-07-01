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Канада впервые примет участие в «Евровидении»

Афиша Daily
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Канада впервые примет участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2027». Об этом говорится в совместном заявлении Европейского вещательного союза и Канадской телерадиовещательной корпорации.

В релизе говорится, что у местной аудитории высокий интерес к «Евровидению». В 2026 году страна вошла в тройку лидеров по числу голосов в категории «Остальной мир». Кроме того, победительницей конкурса в 1988 году стала канадская певица Селин Дион, представлявшая Швейцарию.

Перый представитель страны выступит в полуфинале конкурса, который пройдет в 2027 году в Болгарии. Канада станет первой новой страной среди участников конкурса после Австралии, которая присоединилась к «Евровидению» в 2015 году.

«Евровидение» — это ежегодный международный конкурс эстрадной песни среди стран — членов Европейского вещательного союза. Он проводится с 1956 года. 

В 2026 году Болгария впервые стала победителем «Евровидения». Страну представляла Дарина Йотова (Dara).

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