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Небо над Венесуэлой окрасилось в красный после землетрясения

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @RobertLobo_/X

На закате 30 июня жители венесуэльских городов Каракас и Ла-Гуайра наблюдали красное небо над головой. Как пояснил местный телеканал VTV, красный цвет вызван рэлеевским рассеянием — оптическим явлением, возникающим из-за высокой концентрации частиц в воздухе.

После землетрясения пыль, песок и микроскопические частицы поднимаются в атмосферу. Они фильтруют солнечный свет так, что через воздух проходят лишь более длинные волны, соответствующие красным и оранжевым оттенкам.

Эффект может усиливаться при определенных погодных условиях — например, сильном ветре или пылевых облаках, в том числе принесенных из Сахары. Частицы в воздухе работают как естественный фильтр и делают цвет неба более насыщенным.

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© @RobertLobo_/X
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© @paolasofia_rr/X
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© @paolasofia_rr/X

Красноватые оттенки в небе может вызывать и другое явление — так называемые огни землетрясения. Но в этом случае речь идет не о них: огни землетрясения появляются незадолго до, во время или сразу после подземных толчков.

Огни землетрясения возникают в результате разломов и трения пород с высоким содержания кварца. Трение образует электрические разряды, а из разломов в земле высвобождаются горючие газы. В результате появляются светящиеся вспышки, шары или столбы света в атмосфере.

Два мощных землетрясения в Венесуэле произошли 24 июня. По информации Геологической службы США, магнитуда первого толчка составила 7,2, а второго — 7,5. К моменту написания заметки подтверждена гибель 1943 человек, количество пострадавших достигло 10 571. Пропавшими без вести до сих пор могут числиться десятки тысяч человек. Согласно анализу спутниковых снимков, землетрясение разрушило в стране более 58 тыс. зданий.

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