Небо над Венесуэлой окрасилось в красный после землетрясения

На закате 30 июня жители венесуэльских городов Каракас и Ла-Гуайра наблюдали красное небо над головой. Как пояснил местный телеканал VTV, красный цвет вызван рэлеевским рассеянием — оптическим явлением, возникающим из-за высокой концентрации частиц в воздухе.
После землетрясения пыль, песок и микроскопические частицы поднимаются в атмосферу. Они фильтруют солнечный свет так, что через воздух проходят лишь более длинные волны, соответствующие красным и оранжевым оттенкам.
Эффект может усиливаться при определенных погодных условиях — например, сильном ветре или пылевых облаках, в том числе принесенных из Сахары. Частицы в воздухе работают как естественный фильтр и делают цвет неба более насыщенным.
Красноватые оттенки в небе может вызывать и другое явление — так называемые огни землетрясения. Но в этом случае речь идет не о них: огни землетрясения появляются незадолго до, во время или сразу после подземных толчков.
Огни землетрясения возникают в результате разломов и трения пород с высоким содержания кварца. Трение образует электрические разряды, а из разломов в земле высвобождаются горючие газы. В результате появляются светящиеся вспышки, шары или столбы света в атмосфере.
Два мощных землетрясения в Венесуэле произошли 24 июня. По информации Геологической службы США, магнитуда первого толчка составила 7,2, а второго — 7,5. К моменту написания заметки подтверждена гибель 1943 человек, количество пострадавших достигло 10 571. Пропавшими без вести до сих пор могут числиться десятки тысяч человек. Согласно анализу спутниковых снимков, землетрясение разрушило в стране более 58 тыс. зданий.