Моника Барбаро сыграет в «Оушенах»

Моника Барбаро присоединилась к касту «Оушенов» — приквела «Одиннадцати друзей Оушена». Об этом пишет Deadline.



Премьера картины состоится 25 июня 2027 года. Действие приквела развернется в 1962 году в Монако во время Гран-при «Формулы-1». В ленте также сыграют Брэдли Купер и Марго Робби.



Брэдли Купер, кроме того, выступает режиссером, сценаристом и продюсером фильма. Компания Марго Робби LuckyChap займется продюсированием проекта. Съемки еще не начались.



Оригинальный фильм с Фрэнком Синатрой вышел в 1960 году. Версия Стивена Содерберга с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом в 2001-м породила два сиквела и спин-офф «8 подруг Оушена».