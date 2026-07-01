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Моника Барбаро сыграет в «Оушенах»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Searchlight Pictures

Моника Барбаро присоединилась к касту «Оушенов» — приквела «Одиннадцати друзей Оушена». Об этом пишет Deadline.

Премьера картины состоится 25 июня 2027 года. Действие приквела развернется в 1962 году в Монако во время Гран-при «Формулы-1». В ленте также сыграют Брэдли Купер и Марго Робби. 

Брэдли Купер, кроме того, выступает режиссером, сценаристом и продюсером фильма. Компания Марго Робби LuckyChap займется продюсированием проекта. Съемки еще не начались.

Оригинальный фильм с Фрэнком Синатрой вышел в 1960 году. Версия Стивена Содерберга с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом в 2001-м породила два сиквела и спин-офф «8 подруг Оушена».

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