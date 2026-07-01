Mattel представила Барби в виде Майли Сайрус

В продаже появилась кукла Барби от компании Mattel в виде Майли Сайрус. Ее выпустили 1 июля, цена составляет 60 долларов (около 4700 рублей).
Сама Сайрус в соцсетях рассказала, что создание такой куклы было ее давней мечтой, поэтому она принимала активное участие в разработке дизайна. Наряд Барби — кастомный костюм Alaïa — навеян образом звезды «Ханны Монтаны» из клипа «Golden Burning Sun».
«Барби — та часть моей жизни, которую я никогда не перерасту, ведь она меняется и развивается вместе со мной. В детстве я заплетала ей косички и меняла наряды. Став взрослой, я бережно храню личную коллекцию, не вынимая кукол из коробок».
«Держать в руках свою Барби — особенный, символичный момент, словно замыкающий круг времени. Теперь у вас в руках есть небольшой кусочек меня, и я надеюсь, что каждый раз, когда вы будете брать ее в руки, она будет напоминать вам о том, как сильно я верю в вас и ваши мечты», — поделилась Майли.
13 марта студия Laika и компания Mattel выпустили коллекционную куклу Коралины Джонс в рамках линейки Monster High Skullector. Релиз приурочен к 16-летию классического мультфильма Генри Селика, номинированного на «Оскар». Кукла воспроизводит культовый образ героини: синий парик, желтый дождевик и сапоги с паутинным узором.