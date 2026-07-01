Mattel представила Барби в виде Майли Сайрус

«Держать в руках свою Барби — особенный, символичный момент, словно замыкающий круг времени. Теперь у вас в руках есть небольшой кусочек меня, и я надеюсь, что каждый раз, когда вы будете брать ее в руки, она будет напоминать вам о том, как сильно я верю в вас и ваши мечты», — поделилась Майли.