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Осенью в Чечне откроется первый «Вкусно — и точка»

Афиша Daily
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Фото: «Мобильный репортер»/Агентство «Москва»

Первый ресторан сети «Вкусно — и точка» появится в Чеченской Республике осенью, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе компании. Филиал расположится в Грозном, в торговом центре «Грозный Молл». Ранее на территории региона не было ни «Макдоналдса», ни «Вкусно — и точка».

В зале будет оборудовано более 200 посадочных мест, на летней веранде — 100, для детей установят игровой стол. Меню будет стандартное для сети, в том числе собираются продавать сезонные позиции и ассортимент кафе: выпечку, десерты и кофе. Заказ можно оформить на кассе, в киосках самообслуживания, через экспресс-окно или в приложении.

Открытие создаст более 80 рабочих мест. Набор персонала начнется летом.

В марте сообщалось, что «Вкусно — и точка» планирует выйти на международный рынок и открыться в Кыргызстане в конце 2026 года. «Кыргызстан — динамично развивающийся рынок с растущим спросом на качественные и доступные форматы общественного питания. „Вкусно — и точка“ является правопреемником крупнейшей международной сети в России и начинает активно развиваться через франчайзинг за рубежом», — тогда сказал руководитель по развитию франшизы в Кыргызстане Темирлан Миргазы.

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