В зале будет оборудовано более 200 посадочных мест, на летней веранде — 100, для детей установят игровой стол. Меню будет стандартное для сети, в том числе собираются продавать сезонные позиции и ассортимент кафе: выпечку, десерты и кофе. Заказ можно оформить на кассе, в киосках самообслуживания, через экспресс-окно или в приложении.