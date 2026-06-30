Первый ресторан сети «Вкусно — и точка» появится в Чеченской Республике осенью, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе компании. Филиал расположится в Грозном, в торговом центре «Грозный Молл». Ранее на территории региона не было ни «Макдоналдса», ни «Вкусно — и точка».
В зале будет оборудовано более 200 посадочных мест, на летней веранде — 100, для детей установят игровой стол. Меню будет стандартное для сети, в том числе собираются продавать сезонные позиции и ассортимент кафе: выпечку, десерты и кофе. Заказ можно оформить на кассе, в киосках самообслуживания, через экспресс-окно или в приложении.
Открытие создаст более 80 рабочих мест. Набор персонала начнется летом.
В марте сообщалось, что «Вкусно — и точка» планирует выйти на международный рынок и открыться в Кыргызстане в конце 2026 года. «Кыргызстан — динамично развивающийся рынок с растущим спросом на качественные и доступные форматы общественного питания. „Вкусно — и точка“ является правопреемником крупнейшей международной сети в России и начинает активно развиваться через франчайзинг за рубежом», — тогда сказал руководитель по развитию франшизы в Кыргызстане Темирлан Миргазы.