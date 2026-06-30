Режиссера «47 ронинов» Карла Ринша приговорили к 2,5 года заключения за обман Netflix

По данным прокуратуры, Ринш обманул Netflix примерно на 11 млн долларов. Вместо того чтобы завершить этот крупный проект, Ринш вложил большую часть денег в криптовалюту, а оставшиеся миллионы потратил на дорогую одежду, машины и другие предметы роскоши.