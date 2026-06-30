Режиссера «47 ронинов» Карла Ринша приговорили к 2,5 года заключения за обман Netflix

Осенью в Чечне откроется первый «Вкусно — и точка»
Россияне летом 2026 года чаще всего ездили в Турцию, Италию, Китай и Беларусь
Анджелина Джоли призналась, что у нее не было отношений на протяжении 10 лет
В самом старом жилом доме Москвы на Хитровской площади откроется книжный магазин «Озеро»
Вышел тизер-трейлер мультфильма «Not Alone», который озвучили Тимоте Шаламе и Селена Гомес
Наоми Осака вышла на корт в кимоно, навеянном фильмом «Убить Билла»
С помощью тележек в «Перекрестке» теперь можно определить размер помолвочного кольца
Лионель Месси встретил Питера Паркера в новом проморолике «Человек-паук: Совершенно новый день»
Москвичам из-за жары будут раздавать воду на вокзалах и станциях МЦД
Главную роль в новом «Паранормальном явлении» исполнит Чейз И
В России спрос на книги о борьбе с тревожностью за год вырос на 85%
В Москве попробуют установить рекорд России по самому массовому поцелую
На Урале нашли собаку, которую унесло смерчем в лес вместе с будкой
«Закулисье реальности» получит расширенную версию с 15 минутами бонусных сцен
Россияне стали чаще покупать велосипеды из-за рубежа — продажи за месяц выросли на 131%
Микеле Риондино в эксклюзивном отрывке итальянского хоррора «Долина улыбок»
ISU разрешил фигуристам из России и Беларуси выступать на турнирах в нейтральном статусе
Из-за аномальной жары Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров
В Китае передали данные по оптоволокну со скоростью 51,3 Тбит/с
«Супергерл» провалилась в прокате и может принести Warner Bros. более 100 млн убытков
Netflix работает над сериалом по серии игр Persona
Кевин Спейси сказал, что его карьера восстанавливается после обвинений в сексуализированном насилии
Финн Уиттрок пробует шоколад в новом трейлере фильма о компании Hershey’s
Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев
В Instagram* появится способ сбросить или перенастроить алгоритм рекомендаций
Кристен Риттер снимется во втором сезоне «Декстера: Воскрешение»
«Винзавод» открыл летнюю сцену под названием «Зелено-Молодо»
В Москве пройдет премьерный показ драмеди «Это хит!» с редактором «Афиши Daily» Алей Александровой

Режиссера «47 ронинов» Карла Ринша приговорили к 2,5 года заключения за обман Netflix

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: John Sciulli/Getty Images

Американскому режиссеру Карлу Риншу, который снял фильм «47 ронинов», дали 2,5 года колонии. Ранее его признали виновным в мошенничестве и отмывании денег, которые он получил от Netflix на производство сериала «Белый конь», пишет Variety.

По данным прокуратуры, Ринш обманул Netflix примерно на 11 млн долларов. Вместо того чтобы завершить этот крупный проект, Ринш вложил большую часть денег в криптовалюту, а оставшиеся миллионы потратил на дорогую одежду, машины и другие предметы роскоши.

При этом Netflix первоначально выделил 44 млн долларов на создание сериала в период с 2018 по 2019 год, а Ринш позднее запросил еще 11 млн. Компания выплатила дополнительную сумму в марте 2020 года.

В декабре Ринша признали виновным. После этого за режиссера вступился Киану Ривз, который написал письмо судье Джеду Ракоффу и попросил проявить снисхождение и милосердие при вынесении приговора. Ривз назвал Ринша «исключительным художником».

На суде Ринш признался, что совершил ошибку. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 года лишения свободы, хотя ему грозило около 8–10 лет.

Ринш начал карьеру со съемки рекламных роликов. В 2013 году он выпустил свой первый и единственный полнометражный фильм «47 ронинов» с Киану Ривзом. Он провалился в прокате.

Расскажите друзьям