Режиссера «47 ронинов» Карла Ринша приговорили к 2,5 года заключения за обман Netflix

Американскому режиссеру Карлу Риншу, который снял фильм «47 ронинов», дали 2,5 года колонии. Ранее его признали виновным в мошенничестве и отмывании денег, которые он получил от Netflix на производство сериала «Белый конь», пишет Variety.
По данным прокуратуры, Ринш обманул Netflix примерно на 11 млн долларов. Вместо того чтобы завершить этот крупный проект, Ринш вложил большую часть денег в криптовалюту, а оставшиеся миллионы потратил на дорогую одежду, машины и другие предметы роскоши.
При этом Netflix первоначально выделил 44 млн долларов на создание сериала в период с 2018 по 2019 год, а Ринш позднее запросил еще 11 млн. Компания выплатила дополнительную сумму в марте 2020 года.
На суде Ринш признался, что совершил ошибку. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 года лишения свободы, хотя ему грозило около 8–10 лет.
Ринш начал карьеру со съемки рекламных роликов. В 2013 году он выпустил свой первый и единственный полнометражный фильм «47 ронинов» с Киану Ривзом. Он провалился в прокате.