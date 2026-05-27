Киану Ривз выступил в поддержку режиссера «47 ронинов», похитившего 11 миллионов долларов у Netflix

Актер Киану Ривз выступил в поддержку режиссера Карла Ринша, которому грозит многолетнее тюремное заключение за мошенничество, связанное с деньгами стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщил Variety.

Ривз написал письмо судье Джефу Ракоффу, в котором попросил проявить снисхождение и милосердие при вынесении приговора. Ривз назвал Ринша «исключительным художником».

«По моему мнению, Карл может сам себя подводить к неудаче, чрезмерно увеличивая масштаб, объем и размах того, о чем изначально договаривались, тем самым ставя себя и своих партнеров в положение конфликта. Я не намерен этим умалить то, в чем его признали виновным, а лишь предлагаю, возможно, понимание причин», — заявил Ривз.

Окончательный приговор Риншу вынесут 29 июня. Кинематографисту грозит около 8–10 лет лишения свободы и требование выплатить компенсацию за мошенничество в размере 4,4 млн долларов.

В декабре Ринша признали виновным в мошенничестве и отмывании денег, которые он получил от Netflix на производство сериала «Белый конь». Суд постановил, что режиссер использовал в своих целях 11 млн долларов.

Прокуратура заявила, что Netflix первоначально выделил 44 млн долларов на создание сериала в период с 2018 по 2019 год, а Ринш позднее запросил еще 11 млн. Компания выплатила дополнительную сумму в марте 2020 года.

После этого, по словам обвинения, Ринш перевел деньги на различные счета, а затем перечислил их на личный брокерский счет. Там он использовал их для «совершения ряда личных и спекулятивных покупок ценных бумаг». По словам прокуроров, режиссер потерял более половины денег менее чем за два месяца после получения.

Оставшиеся деньги он, согласно заявлению прокуратуры, потратил на криптовалюту и личные покупки, включая пять автомобилей Rolls-Royce и один Ferrari общей стоимостью не менее 2,4 миллиона долларов, а также часы, мебель и антиквариат.

Адвокат режиссера Бенджамин Земан не согласился с решением суда. Он назвал вердикт ошибочным и создающим «опасный прецедент для художников, которые оказываются втянутыми в договорные и творческие споры со своими меценатами».

Ринш начал карьеру со съемки рекламных роликов. В 2013 году он выпустил свой первый и единственный полнометражный фильм «47 ронинов» с Киану Ривзом. После этого Ривз выступил изначальным инвестором «Белого коня».

