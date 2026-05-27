В Петербурге волонтеры перенесли через автомобильную дорогу 27 289 жаб и лягушек

В Петербурге завершилась акция «Дорогу амфибиям!», во время которой волонтеры помогали жабам и лягушкам мигрировать. Об этом сообщил городский комитет по природопользованию.
«В обе стороны — к местам нереста и обратно в лес — волонтерам удалось перенести 27 289 амфибий. Это рекордное количество животных», — говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, акция проходит в районе мелководья Сестрорецкого разлива. С апреля до середины мая местные лягушки и жабы направляются к разливу для откладки икры. В этом им помогают волонтеры. Они переносят жаб через участок автомобильной дороги (от Шалаша Ленина до Глухого озера).
Участники акции устанавливают временную сетку, где ловят амфибий, а затем помогают им пересечь дорогу. Иногда их скапливается так много, что для транзита используют ведра. Волонтеры надевают светоотражающие жилеты и тканевые перчатки. Им также выдают бланки учета.
«В последние годы такая акция стала наиболее популярной, и результаты говорят сами за себя: в 2024 году волонтеры перенесли в общей сложности более 17 500 земноводных, в 2025 году — 22 320 амфибий, в 2026 году — 27 289 жаб и лягушек», — рассказали в комитете по природопользованию.
«Добровольцы были на дороге каждый день: в дождь и холод, с раннего утра и до позднего вечера. Огромное спасибо каждому, кто надел перчатки, взял ведро и помог!» — добавили в сообщении.