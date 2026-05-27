Бассейны под открытым небом начнут работать в Москве 1 июня

CD Projekt анонсировала новое дополнение для «Ведьмака-3»
В Петербурге волонтеры перенесли через автомобильную дорогу 27 289 жаб и лягушек
Звезда «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется в хорроре «Фиона»
«Яндекс» запустил комбинированный формат доставки с помощью робота и курьера
Глава Минобрнауки допустил исчезновение дипломных работ из-за ИИ
«Яндекс Go» запустил аренду прогулочных катеров в Петербурге
OpenAI инвестирует 250 миллионов долларов в исследование влияния ИИ на экономику
Павильон новой станции метро «Строгино» оформят в виде сот
«Литфонд» выставит на торги серебро фабрики Губкина и работы художника Бориса Свешникова
Актеры «Ленкома» в костюмах из «Великого комбинатора» проедут по Москве на ретроавтомобилях
Продюсер «Паранормального явления» создаст гибридный хоррор с использованием ИИ
Эмили Блант и Джош О’Коннор в трейлере «Дня разоблачения» — фильма об НЛО
Роберт Паттинсон в первом тизере-трейлере фильма «Primetime»
Умер актер Пьер Дени из «Эмили в Париже»
Фестиваль Signal Factory объявил полный лайнап
4-й сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» находится в разработке
Милли Бобби Браун в роли сестры Шерлока Холмса в первом трейлере «Энолы Холмс-3»
30 мая в «Художественном» пройдет премьера фильма «Убить Билла: кровавое дело целиком»
Новый анимационный сериал о приключениях Манюни и ее друзей выйдет в Okko 1 июня
Появилась информация о первой волне исполнителей «Пари Фест»
Сценарист «Симпсонов», предсказавший президентство Трампа, решил участвовать в выборах в США
«Самурай и пленник» Киеси Куросавы выйдет в России 30 июля
Корейский мессенджер KakaoTalk подал заявку на регистрацию бренда в России
Оперная певица видит призрака в трейлере «Дивы» — нового фильма Анны Меликян
30 мая из-за «Зеленого марафона» в Москве перекроют движение на нескольких набережных и улицах
Опрос: почти 70% россиян считают актуальными проблемы дискриминации и насилия в отношении женщин
У «М.Видео» появится собственная сеть ПВЗ
Режиссер «До встречи с тобой» снимет фильм по роману Ребекки Яррос

Бассейны под открытым небом начнут работать в Москве 1 июня

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: mos.ru

В разных районах столицы 1 июня начнут работать бассейны под открытым небом. Они будут частью проекта «Лето в Москве», говорится на сайте mos.ru.

Сперва зоны для плавания откроются в ландшафтном парке «Митино», парках «Ходынское поле», «Серебряный бор», «Сокольники», 50-летия Октября, а также в Пионерском пруду в Парке Горького. Бассейны также появятся на 12 фестивальных площадках «Московских сезонов» в районах Южное Медведково, Вешняки, Гольяново, Свиблово, Некрасовка, Марьино, Братеево, Теплый Стан, Тропарево-Никулино, Куркино, Коптево и Крюково.

Для отдыха подготовят инфраструктуру — от шезлонгов с зонтиками до камер хранения. Посетителям предложат тренировки и развлекательные программы. Вода в течение всего сезона будет подогреваться — ее температура в любую погоду составит 26–28 градусов. На некоторых площадках оборудовали более теплые детские чаши.

Кроме того, на площадках откроются пункты проката полотенец и бары с напитками и едой. Все резервуары оснастят системой многоступенчатой фильтрации. Планируются постоянный лабораторный контроль воды и техническое обслуживание бассейна после каждого сеанса. За безопасностью будут следить спасатели, медицинские сотрудники и администраторы. Билеты появятся в сервисе «Мосбилет».

Расскажите друзьям