«Яндекс Go» запустил аренду прогулочных катеров в Петербурге

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: smart-yacht.ru

В приложении «Яндекс Go» в Петербурге появилась аренда катеров для прогулок по каналам и рекам города. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекса».

Взять можно только все судно. Срок — от одного до четырех часов.
Сейчас доступны несколько десятков катеров от партнеров «Яндекс Go», в дальнейшем их число увеличится. Катерами управляют капитаны с правами и лицензией.

Пользователи могут выбрать дату, временной диапазон (с 10:00 до 23:00) и  причал. Маршрут перед поездкой составит капитан с учетом пожеланий клиента. Завершится прогулка на том же причале, где была посадка. Минимальное время для оформления предзаказа — полчаса, но лучше бронировать катер за несколько дней, отмечают в компании. 

© Иллюстрация: «Яндекс»

Арендовать можно катера вместимостью до пяти, семи и девяти пассажиров. Стоимость начинается от 9 тыс. рублей. «Новый сервис делает процесс бронирования комфортным и предсказуемым — больше не придется изучать разные сайты и предложения, узнавать стоимость и договариваться об аренде по телефону или на самом причале», — рассказали в пресс-службе.

