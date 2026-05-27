«Яндекс Go» запустил аренду прогулочных катеров в Петербурге

В приложении «Яндекс Go» в Петербурге появилась аренда катеров для прогулок по каналам и рекам города. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекса».
Взять можно только все судно. Срок — от одного до четырех часов.
Сейчас доступны несколько десятков катеров от партнеров «Яндекс Go», в дальнейшем их число увеличится. Катерами управляют капитаны с правами и лицензией.
Пользователи могут выбрать дату, временной диапазон (с 10:00 до 23:00) и причал. Маршрут перед поездкой составит капитан с учетом пожеланий клиента. Завершится прогулка на том же причале, где была посадка. Минимальное время для оформления предзаказа — полчаса, но лучше бронировать катер за несколько дней, отмечают в компании.
Арендовать можно катера вместимостью до пяти, семи и девяти пассажиров. Стоимость начинается от 9 тыс. рублей. «Новый сервис делает процесс бронирования комфортным и предсказуемым — больше не придется изучать разные сайты и предложения, узнавать стоимость и договариваться об аренде по телефону или на самом причале», — рассказали в пресс-службе.