Павильон новой станции метро «Строгино» оформят в виде сот

Стало известно, как в Москве будет выглядеть новая станция «Строгино». Концепты опубликовали в телеграм-канале мэра города Сергея Собянина.



«Главная особенность [павильона] — многоугольные „соты“. Они создадут ощущение легкости и динамики, сочетая хаотичность и упорядоченность форм», — говорится в сообщении.



Входные зоны и внутренние части павильона тоже оформят сотами. Облицовку сделают из натурального камня. У главного фасада будут витражи. Полы, ступени и цоколь покроют светлым гранитом.