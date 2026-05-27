30 мая в «Художественном» пройдет премьера фильма «Убить Билла: кровавое дело целиком»

Афиша Daily
Фото: Miramax

30 мая в Большом историческом зале кинотеатра «Художественный» состоится зрительская премьера фильма «Убить Билла: кровавое дело целиком» — объединенной режиссерской версии боевика Квентина Тарантино. В ней нет цензуры и есть дополнительные сцены.

Показ 4K-версии пройдет на английском языке с русскими субтитрами. Общий хронометраж составит четыре с половиной часа. Будет один антракт.

В «Кровавом деле целиком» расширили аниме-сегмент, сцена резни в Доме голубых листьев стала не черно-белой, а цветной. Добавили также анимационную короткометражку «Месть Юки», сделанную в Fortnite.

«За тем, как Черная Мамба (Ума Турман), выйдя из четырехлетней комы, разбирается со своими обидчиками, можно наблюдать вечно. Хронометраж полной версии синефильского эпоса Тарантино — лишь малая часть этой вечности. Прикидывающийся экшн-фильмом категории В Тарантино — на деле очень серьезный авторский жест, каких в кино не делали со времен смерти великих авторов. Смысл его не только в отсутствии смысла, но и в утверждении полной бессмыслицы его поисков», — рассказывает программный директор «Художественного» Стас Тыркин

Убить Билла: Кровавое дело целиком
Боевик / с 30 мая
