Сценарист «Симпсонов», предсказавший президентство Трампа, решил участвовать в выборах в США

CD Projekt анонсировала новое дополнение для «Ведьмака-3»
В Петербурге волонтеры перенесли через автомобильную дорогу 27 289 жаб и лягушек
Звезда «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется в хорроре «Фиона»
«Яндекс» запустил комбинированный формат доставки с помощью робота и курьера
Глава Минобрнауки допустил исчезновение дипломных работ из-за ИИ
«Яндекс Go» запустил аренду прогулочных катеров в Петербурге
OpenAI инвестирует 250 миллионов долларов в исследование влияния ИИ на экономику
Бассейны под открытым небом начнут работать в Москве 1 июня
Павильон новой станции метро «Строгино» оформят в виде сот
«Литфонд» выставит на торги серебро фабрики Губкина и работы художника Бориса Свешникова
Актеры «Ленкома» в костюмах из «Великого комбинатора» проедут по Москве на ретроавтомобилях
Продюсер «Паранормального явления» создаст гибридный хоррор с использованием ИИ
Эмили Блант и Джош О’Коннор в трейлере «Дня разоблачения» — фильма об НЛО
Роберт Паттинсон в первом тизере-трейлере фильма «Primetime»
Умер актер Пьер Дени из «Эмили в Париже»
Фестиваль Signal Factory объявил полный лайнап
4-й сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» находится в разработке
Милли Бобби Браун в роли сестры Шерлока Холмса в первом трейлере «Энолы Холмс-3»
30 мая в «Художественном» пройдет премьера фильма «Убить Билла: кровавое дело целиком»
Новый анимационный сериал о приключениях Манюни и ее друзей выйдет в Okko 1 июня
Появилась информация о первой волне исполнителей «Пари Фест»
«Самурай и пленник» Киеси Куросавы выйдет в России 30 июля
Корейский мессенджер KakaoTalk подал заявку на регистрацию бренда в России
Оперная певица видит призрака в трейлере «Дивы» — нового фильма Анны Меликян
30 мая из-за «Зеленого марафона» в Москве перекроют движение на нескольких набережных и улицах
Опрос: почти 70% россиян считают актуальными проблемы дискриминации и насилия в отношении женщин
У «М.Видео» появится собственная сеть ПВЗ
Режиссер «До встречи с тобой» снимет фильм по роману Ребекки Яррос

Сценарист «Симпсонов», предсказавший президентство Трампа, решил участвовать в выборах в США

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Disney

Сценарист «Симпсонов» Дэн Грини объявил о намерении участвовать в президентских выборах США 2028 года.

Грини написал эпизод «Bart to the Future», вышедший в 2000 году. В серии Лиза Симпсон становится президентом США и говорит, что стране достался серьезный бюджетный кризис «после президента Трампа». После победы Дональда Трампа на выборах 2016 года многие сочли этот момент пророческим.

В своем видеообращении Дэн Грини сначала появился в образе волшебника и назвал себя «самопровозглашенным пророком», а затем раскритиковал современную американскую политику.

По его словам, нынешние лидеры страны и представители обеих партий думают прежде всего о власти, деньгах и собственной безопасности, а не об интересах граждан. После этого сценарист снял костюм и заявил, что на самом деле имеет юридическое образование и собирается участвовать в выборах с программой «Америка для всех».

Таким образом, Дэн Грини стал одним из первых публичных кандидатов, заявивших о намерении участвовать в президентской гонке 2028 года. Выборы в США состоятся 7 ноября 2028 года. По американскому законодательству Дональд Трамп не сможет баллотироваться снова, поскольку президентам запрещено занимать пост более двух сроков.

Расскажите друзьям