Сценарист «Симпсонов», предсказавший президентство Трампа, решил участвовать в выборах в США

Сценарист «Симпсонов» Дэн Грини объявил о намерении участвовать в президентских выборах США 2028 года.
Грини написал эпизод «Bart to the Future», вышедший в 2000 году. В серии Лиза Симпсон становится президентом США и говорит, что стране достался серьезный бюджетный кризис «после президента Трампа». После победы Дональда Трампа на выборах 2016 года многие сочли этот момент пророческим.
В своем видеообращении Дэн Грини сначала появился в образе волшебника и назвал себя «самопровозглашенным пророком», а затем раскритиковал современную американскую политику.
По его словам, нынешние лидеры страны и представители обеих партий думают прежде всего о власти, деньгах и собственной безопасности, а не об интересах граждан. После этого сценарист снял костюм и заявил, что на самом деле имеет юридическое образование и собирается участвовать в выборах с программой «Америка для всех».
Таким образом, Дэн Грини стал одним из первых публичных кандидатов, заявивших о намерении участвовать в президентской гонке 2028 года. Выборы в США состоятся 7 ноября 2028 года. По американскому законодательству Дональд Трамп не сможет баллотироваться снова, поскольку президентам запрещено занимать пост более двух сроков.