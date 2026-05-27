Фестиваль Signal Factory объявил полный лайнап

CD Projekt анонсировала новое дополнение для «Ведьмака-3»
В Петербурге волонтеры перенесли через автомобильную дорогу 27 289 жаб и лягушек
Звезда «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется в хорроре «Фиона»
«Яндекс» запустил комбинированный формат доставки с помощью робота и курьера
Глава Минобрнауки допустил исчезновение дипломных работ из-за ИИ
«Яндекс Go» запустил аренду прогулочных катеров в Петербурге
OpenAI инвестирует 250 миллионов долларов в исследование влияния ИИ на экономику
Бассейны под открытым небом начнут работать в Москве 1 июня
Павильон новой станции метро «Строгино» оформят в виде сот
«Литфонд» выставит на торги серебро фабрики Губкина и работы художника Бориса Свешникова
Актеры «Ленкома» в костюмах из «Великого комбинатора» проедут по Москве на ретроавтомобилях
Продюсер «Паранормального явления» создаст гибридный хоррор с использованием ИИ
Эмили Блант и Джош О’Коннор в трейлере «Дня разоблачения» — фильма об НЛО
Роберт Паттинсон в первом тизере-трейлере фильма «Primetime»
Умер актер Пьер Дени из «Эмили в Париже»
4-й сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» находится в разработке
Милли Бобби Браун в роли сестры Шерлока Холмса в первом трейлере «Энолы Холмс-3»
30 мая в «Художественном» пройдет премьера фильма «Убить Билла: кровавое дело целиком»
Новый анимационный сериал о приключениях Манюни и ее друзей выйдет в Okko 1 июня
Появилась информация о первой волне исполнителей «Пари Фест»
Сценарист «Симпсонов», предсказавший президентство Трампа, решил участвовать в выборах в США
«Самурай и пленник» Киеси Куросавы выйдет в России 30 июля
Корейский мессенджер KakaoTalk подал заявку на регистрацию бренда в России
Оперная певица видит призрака в трейлере «Дивы» — нового фильма Анны Меликян
30 мая из-за «Зеленого марафона» в Москве перекроют движение на нескольких набережных и улицах
Опрос: почти 70% россиян считают актуальными проблемы дискриминации и насилия в отношении женщин
У «М.Видео» появится собственная сеть ПВЗ
Режиссер «До встречи с тобой» снимет фильм по роману Ребекки Яррос

Фестиваль Signal Factory объявил полный лайнап

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Signal/VK

Стал известен полный лайнап Signal Factory. Он пройдет с 5 по 7 июня в пространстве бывшего завода «Кристалл» в Москве. 

Планируются выступления более 100 артистов на шести сценах, арт-инсталляции и другие события. В числе хедлайнеров — Найк Борзов, Хаски, Владимир Мартынов, проект Hauntology композитора Дмитрия Мазурова и клавесинистки Катарины Мелик-Овсепян.

Среди иностранных имен — саунд-продюсер и диджей из Тосканы Francesco Farfa. диджей итальянско-французского происхождения Manfredi 大人, DJ Assault из Детройта, а также Mihigh из Румынии. 

© Иллюстрация: Signal

Программа и саб-ивенты:
 

  • «Дом культуры» — лайвы и диджей-сеты от фаворитов комьюнити;
  • Fābula HQ — концерт супергруппы Филиппа Горбачева «Светолит». После него — девятичасовой слот лейбла и ивент-агентства «Applique». В ночь с субботы на воскресенье — шоукейс петербургского объединения Kontrkult;
  • «Двор 1905» — самая долгоиграющая сцена фестиваля, на которой будут японский мастер лефтфилда и глитча Aoki takamasa, 12-часовой саб музыкальной платформы Haze и шоукейс экспертов минимал-звучания Nervmusic под руководством Дениса Казначеева. Еще выступят Mihigh и другие иностранные артисты;
  • Fābula Radio — впервые на Signal комьюнити и платформа Ethereal Grooves, исследующая грани экспериментальной электроники. После нее — социально-культурный проект RML;
  • «Концертная» — семь лайвов и выступления без жанровых ограничений: от совместного эксперимента Павла Додонова и OID до нового перформанса Хаски;
  • «Рестик» — камерная атмосфера уютной гостиной и музыка исключительно на виниле.
Signal Factory
Концерт / 5 июня
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям