Фестиваль Signal Factory объявил полный лайнап

Стал известен полный лайнап Signal Factory. Он пройдет с 5 по 7 июня в пространстве бывшего завода «Кристалл» в Москве.
Планируются выступления более 100 артистов на шести сценах, арт-инсталляции и другие события. В числе хедлайнеров — Найк Борзов, Хаски, Владимир Мартынов, проект Hauntology композитора Дмитрия Мазурова и клавесинистки Катарины Мелик-Овсепян.
Среди иностранных имен — саунд-продюсер и диджей из Тосканы Francesco Farfa. диджей итальянско-французского происхождения Manfredi 大人, DJ Assault из Детройта, а также Mihigh из Румынии.
Программа и саб-ивенты:
- «Дом культуры» — лайвы и диджей-сеты от фаворитов комьюнити;
- Fābula HQ — концерт супергруппы Филиппа Горбачева «Светолит». После него — девятичасовой слот лейбла и ивент-агентства «Applique». В ночь с субботы на воскресенье — шоукейс петербургского объединения Kontrkult;
- «Двор 1905» — самая долгоиграющая сцена фестиваля, на которой будут японский мастер лефтфилда и глитча Aoki takamasa, 12-часовой саб музыкальной платформы Haze и шоукейс экспертов минимал-звучания Nervmusic под руководством Дениса Казначеева. Еще выступят Mihigh и другие иностранные артисты;
- Fābula Radio — впервые на Signal комьюнити и платформа Ethereal Grooves, исследующая грани экспериментальной электроники. После нее — социально-культурный проект RML;
- «Концертная» — семь лайвов и выступления без жанровых ограничений: от совместного эксперимента Павла Додонова и OID до нового перформанса Хаски;
- «Рестик» — камерная атмосфера уютной гостиной и музыка исключительно на виниле.