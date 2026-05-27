Universal Pictures выпустила трейлер фильма «День разоблачения». Премьера состоится 12 июня.
«День разоблачения» — это научно-фантастический триллер, рассказывающий о том, как человечество узнает о существовании внеземной жизни. В центре сюжета — группа людей, которые первыми сталкиваются с инопланетным разумом и скрывают тайну от секретных правительственных организаций.
Фильм объединяет элементы научной фантастики, политического заговора и масштабной семейной драмы. В картине снялись Джош О’Коннор («Претенденты»), Ив Хьюсон («Заговор сестер Гарви»), Эмили Блант («Дьявол носит Prada»), Колин Ферт («Король говорит!») и Колман Доминго («Синг-Синг»). Сценарий написал Дэвид Кепп («Парк Юрского периода») на основе рассказа Стивена Спилберга.
Первый тизер фильма вышел еще в декабре 2025 года, а последний — в апреле 2026-го. Над саундтреком к «Дню разоблачения» работал Джон Уильямс. Этот проект — тридцатый совместный фильм для него и Спилберга.