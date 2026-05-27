Звезда «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется в хорроре «Фиона»

Звезда сериала «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется в хорроре «Фиона» вмесе со Стивом Хоуи («Бессстыжие», «Риба»). В его основу ляжет подкаст «Knifepoint Horror». Об этом сообщил Deadline.



Студия Capstone Studios приступит к съемкам картины в конце мая в Торонто. Проект расскажет об одиноком враче в разводе, который влюбляется в загадочную женщину. Вскоре он выясняет, что та использует силы Матери-Природы, чтобы уничтожить мир. Герою предстоит выбрать: спасти возлюбленную или планету.