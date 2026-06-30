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Лионель Месси встретил Питера Паркера в новом проморолике «Человек-паук: Совершенно новый день»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Sony Pictures

Sony Pictures выпустила новый рекламный ролик фильма «Человек-паук: Совершенно новый день», приуроченный к проходящему сейчас чемпионату мира по футболу. В нем нападающий сборной Аргентины Лионель Месси встречается с Питером Паркером.

По сюжету Месси заходит в кофейню в поисках Человека-паука, но вместо него встречает Питера Паркера. Узнав именитого футболиста, Паркер быстро убегает, чтобы перевоплотиться в супергероя.

Видео: Sony Pictures

Премьера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» состоится 31 июля. Фильм расскажет о повзрослевшем Питере Паркере, чье имя уже забыли, но он продолжает защищать Нью-Йорк от преступности.

К своим ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В фильм заглянут супергерои киновселенной Marvel: Халк, Каратель и героиня Сэди Синк, однако ее роль создатели пока держат в секрете.

Недавно Месси снялся и в рекламе нейросети ChatGPT. В коротком ролике спортсмен просит чат-бота изменить его фото — покрасить волосы в цвета аргентинского флага.

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