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Лионель Месси снялся в рекламе ChatGPT

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Open AI

Open AI выпустил рекламу нейросети ChatGPT с футболистом Лионелем Месси — нападающим сборной Аргентины, которая выиграла чемпионат мира в Катаре в 2022 году.

В коротком ролике спортсмен просит чат-бота изменить его фото — покрасить волосы в цвета аргентинского флага. Затем он отправляет снимок в чат с командой.

«Загрузите свое фото, затем скопируйте и вставьте этот промпт: „Сделай мои волосы цветами флага моей страны, но сохрани естественный вид. Если страна или изображение не указаны, спроси“», — говорится в публикации Open AI.

Видео: Open AI

Недавно Месси снялся в другой рекламе — короткометражке adidas «Легенды двора». В ней актер Тимоте Шаламе собирает футболистов, чтобы победить дворовую команду, которая ни разу не проигрывала.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории его примут сразу три страны: США, Канада и Мексика.

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