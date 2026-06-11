Лионель Месси снялся в рекламе ChatGPT

Open AI выпустил рекламу нейросети ChatGPT с футболистом Лионелем Месси — нападающим сборной Аргентины, которая выиграла чемпионат мира в Катаре в 2022 году.
В коротком ролике спортсмен просит чат-бота изменить его фото — покрасить волосы в цвета аргентинского флага. Затем он отправляет снимок в чат с командой.
«Загрузите свое фото, затем скопируйте и вставьте этот промпт: „Сделай мои волосы цветами флага моей страны, но сохрани естественный вид. Если страна или изображение не указаны, спроси“», — говорится в публикации Open AI.
Недавно Месси снялся в другой рекламе — короткометражке adidas «Легенды двора». В ней актер Тимоте Шаламе собирает футболистов, чтобы победить дворовую команду, которая ни разу не проигрывала.
Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории его примут сразу три страны: США, Канада и Мексика.