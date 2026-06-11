В подкасте The Rest Is Entertainment режиссер Стивен Спилберг рассказал, что неоднократно пытался снять фильм о Джеймсе Бонде, но продюсеры франшизы постоянно ему отказывали.
После успеха «Челюстей» Спилберг сам позвонил продюсеру Кабби Брокколи и предложил свои услуги. Тот ответил «нет».
Позже Брокколи попросил у Спилберга разрешения использовать музыку из «Близких контактов третьей степени» в «Лунном гонщике». Спилберг вспоминает: «Я сказал: „Давай заключим сделку. Я разрешу тебе использовать мелодию, если ты позволишь мне снять фильм о Бонде“. А он ответил: „Нет“. Но я всё равно дал ему разрешение. Так что они постоянно мне отказывали — по крайней мере, Брокколи. Он так и не объяснил, почему не пускает меня в семью Бонда».
Спилберг рассказал эту историю Джорджу Лукасу в 1977 году — тогда они готовились к выходу «Новой надежды». Лукас сказал: «У меня есть кое-что лучше Бонда. Это называется Индиана Смит». Позже герой превратился в Индиану Джонса.
«Если бы они когда-нибудь попросили меня снять фильм о Бонде сейчас, мой ответ был бы: „Вы не можете себе меня позволить“», — теперь шутит Спилберг.
Завтра в мировой прокат выходит новый фильм Спилберга — «День разоблачения» об НЛО. Главные роли исполнили Джош О’Коннор («Претенденты») и Эмили Блант («Дьявол носит Prada»). Саундтрек написал Джон Уильямс — это тридцатый совместный фильм для него и Спилберга.