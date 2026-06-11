Еще одна дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта решила официально отказаться от фамилии отца

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта подала документы на смену имени. Об этом пишет EW.
По судебным материалам, направленным в Верховный суд Лос-Анджелеса, она хочет носить имя Захара Марли Джоли, отказавшись от фамилии Питт. 21-летняя Захара стала еще одним ребенком пары, решившим убрать фамилию отца.
Ранее она уже использовала имя Захара Марли Джоли во время церемонии вручения дипломов в колледже Спелман, где получила степень бакалавра психологии. Хотя в официальной программе мероприятия была указана двойная фамилия Джоли-Питт, со сцены ее объявили только как Захару Джоли.
Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились в 2005 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Они поженились в 2014 году, но спустя два года актриса подала на развод. Причиной стал инцидент на борту частного самолета, после которого Джоли обвинила бывшего супруга в неподобающем обращении с ней и детьми. Впоследствии расследование было прекращено без предъявления обвинений, а органы опеки не нашли доказательств жестокого обращения.
Развод актеров окончательно завершился только после многолетних судебных разбирательств. У пары шестеро детей: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло и близнецы Нокс и Вивьен.
Захара не первая из детей знаменитостей, кто решил отказаться от фамилии Питт. В 2024 году Шайло после достижения совершеннолетия официально сменила имя на Шайло Нувель Джоли. В том же году Вивьен использовала фамилию Джоли в театральной программке мюзикла «Изгои», над которым работала вместе с матерью.
Кроме того, старший сын пары Мэддокс ранее также отказался от фамилии отца и стал использовать имя Мэддокс Шиван Джоли. Именно под этим именем он был указан в титрах фильма «Кутюр», где работал помощником режиссера.