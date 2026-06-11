В Москве почти не осталось ресторанов Black Star Burger

По данным издания, посетителей продолжают принимать рестораны на Флотской улице, а также точки в торговых центрах «Место встречи Первомайский» и «Место встречи Патриот» и в аэропорту Шереметьево. Еще один ресторан на улице Саляма Адиля остается открытым, но на сайте сети он не указан.