ФИДЭ приостановила членство Федерации шахмат России

Конфликт ФШР и ФИДЕ продолжается с 2024 года. Тогда международная федерация уже лишала российскую организацию членства на два года из-за жалобы Украинской шахматной федерации, но позже заменила отстранение штрафом в 45 тыс. евро. Украина оспорила это решение в CAS, который счел денежное наказание недостаточным.