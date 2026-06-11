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«Одно лицо»: Леонид Каневский оценил корейские мемы с собой

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: @dajai_yusanmu

Дочь Леонида Каневского Наталья показала отцу мемы с ним, нарисованные южнокорейской художницей Ким Хеен (Dajai Yusanmu). Видео с реакцией ведущего «Следствие вели…» девушка опубликовала в инстаграме*.

Каневский оценил сходство рисунков с реальными фото, сказав, что это «одно лицо». Ведущий также прочитал комментарии к мемам. Увидев выражение «харизма деда», он поинтересовался, кто это написал. Дочь пояснила, что ее папа стал «всеобщим дедом».

Видео: @natali_kanevski

На ролик с реакцией Каневского отреагировала и автор мемов. «Спасибо, я желаю вам оставаться счастливыми и здоровыми, и однажды я смогу посмотреть шоу с английскими субтитрами на YouTube», — написала художница в комментариях.

Рисунки, недавно опубликованные Dajai Yusanmu, привели в восторг русскоязычных пользователей. Они порадовались, что обаяние Каневского «не знает ни временных, ни культурных границ».  

Художница изобразила ведущего «Следствие вели…» в своем фирменном стиле: нарочито минималистичными черными линиями и с долей сюрреализма. Она пояснила, что узнала о российском ведущем, листая смешные картинки на Pinterest. «Я влюбилась в его забавную внешность и мимику. Я также нашла смешные нарезки с ним на ютубе, хотя я и не понимаю по-русски, но это все равно очень забавно», — написала она.

Dajai Yusanmu известна в корейском интернете своими ироничными рисунками, книгами-зинами, стикерами для Kakao и мерчем по собственным иллюстрациям. В ее работах часто сочетаются намеренно небрежная графика, абсурдный юмор и странноватые портреты людей.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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