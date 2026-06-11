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Кинотеатр в Сан-Франциско назвали в честь Кристофера Нолана

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @alamodrafthouse

Alamo Drafthouse переименовал свой кинотеатр New Mission в Сан-Франциско в Christopher Nolan Cinema.

В публикации кинотеатр назвал Нолана «обладателем премии „Оскар“, чья приверженность сохранению пленочного кино, театральному прокату и крупноформатному показу определила современный кинематографический опыт».

Сам режиссер поделился: «New Mission в Сан-Франциско — это красивый, исторический, культовый кинотеатр с более чем вековой историей. Быть отмеченным таким образом Alamo Drafthouse, и именно этим кинотеатром, который продолжает великую традицию показа фильмов на 70-мм пленке, — невероятная честь».

Кинотеатр New Mission открылся в 1916 году, закрылся в 1993 и простоял заброшенным более 20 лет. Alamo Drafthouse отреставрировал и возродил его в 2015. В здании воссоздали оригинальную цветовую гамму, ковры и фрески 1930-х годов.

Ранее Alamo Drafthouse уже называл кинотеатры в честь других деятелей кино — Спайка Ли («Делай как надо!»), Джона Хьюза («Клуб „Завтрак“»), Айвана Рейтмана («Охотники за привидениями»), Пон Чжун Хо («Паразиты») и Пэм Гриер («Джеки Браун»).

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© @alamodrafthouse
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© @alamodrafthouse
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© @alamodrafthouse
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© @alamodrafthouse

17 июля в мировой прокат выходит новый фильм Нолана — «Одиссея». Режиссер сам написал сценарий по мотивам древнегреческой поэмы и спродюсировал картину вместе с Эммой Томас. Это первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX.

В главных ролях — Роберт Паттинсон («Вот это драма»), Мэтт Деймон («Умница Уилл Хантинг»), Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»), Зендая («Эйфория»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»), Бенни Сафди («Лакричная пицца») и Джон Бернтал («Каратель»).

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