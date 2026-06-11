Кинотеатр в Сан-Франциско назвали в честь Кристофера Нолана

Сам режиссер поделился: «New Mission в Сан-Франциско — это красивый, исторический, культовый кинотеатр с более чем вековой историей. Быть отмеченным таким образом Alamo Drafthouse, и именно этим кинотеатром, который продолжает великую традицию показа фильмов на 70-мм пленке, — невероятная честь».