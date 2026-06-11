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Оливия Уайлд и Charli XCX спят с одним парнем в трейлере комедии «Я хочу твой секс»

Афиша Daily
Фото: Magnolia Pictures & Magnet Releasing/YouTube

На ютуб-канале Magnolia Pictures & Magnet Releasing опубликовали трейлер комедии «Я хочу твой секс» («I Want Your Sex»), главные роли в которой исполнили Оливия Уайлд («Не беспокойся, дорогая») и Купер Хоффман («Лакричная пицца»).

Картину снял режиссер Грегг Араки. Он рассказал об уверенной в себе художнице (Уайлд), которая заводит противоречивые отношения со своим ассистентом (Хоффман).

Видео: Magnolia Pictures & Magnet Releasing/YouTube

Премьера ленты прошла на кинофестивале «Сандэнс», где проект стал одним из самых обсуждаемых. В актерский состав фильма вошли Charli XCX, Мейсон Гудинг, Чейз Суи Уондерс и Дэвид Диггс.

«Этот фильм — невероятно дерзкий, игривый взгляд на определенную часть сексуальной революции в жизни молодого человека. Секс используется как метафора чего‑то, что действительно применимо к опыту каждого», — писал Variety о картине.

Права на дистрибуцию комедии продали компании Magnolia Pictures за семизначную сумму. На них претендовали многие дистрибуторы.

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