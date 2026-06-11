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Калининградец нашел бутылку с посланием 26-летней давности и разыскал его авторов

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Guilherme Stecanella/Unsplash

Житель Калининграда Дмитрий нашел на Балтийской косе бутылку с посланием, которое бросили в море на рубеже 1999–2000 годов. Он смог разыскать авторов письма в Польше, сообщает «Клопс».

В майские праздники Дмитрий гулял по косе вместе с сыном и заметил бутылку в песке возле дюн. Внутри оказался пожелтевший лист бумаги с текстом на польском языке. В письме были указаны четыре имени и просьба ответить по двум адресам — в Познани и в соседнем городе Победзиска.

Калининградец показал находку своему другу-поляку Адриану. Тот обратил внимание, что письмо было написано детским почерком, и попросил знакомого, живущего недалеко от Победзиски, проверить адреса. По первому адресу найти отправителей не удалось: жильцы дома уже несколько раз сменились. По второму адресу соседи подтвердили, что один из авторов письма действительно там живет.

Так Дмитрий связался с Мартой, чье имя было в послании. Сейчас ей 36 лет, у нее муж и двое детей. Сначала женщина не поверила в происходящее, а затем прислала фотографию с того дня, когда письмо бросили в море.

По словам Марты, это произошло в Новый год с 1999-го на 2000-й. Несколько семей с детьми праздновали на пирсе у моря недалеко от Щецина и Свиноуйсьце. Детям тогда было от 9 до 13 лет. Они положили письмо в бутылку из-под шампанского и бросили ее в воду.

«А потом, говорит Марта, родители долго смеялись: „Вы через пять минут пойдете, и ваша бутылка в 50 метрах будет валяться“. Ну, посмеялись и забыли», — рассказал Дмитрий.

Марта пригласила калининградца в гости, он сделал встречное приглашение. Теперь они регулярно переписываются. Само письмо Дмитрий пока хранит у себя, но планирует передать его через Адриана, который приедет в Калининград в конце июня.

Калининградец также предложил продолжить историю: «Я напишу новое письмо. И дети Марты пусть тоже что-нибудь напишут и бросят в море. Может, через год кто-то найдет в Литве, в Швеции».

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