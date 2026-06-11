«Пари Фест» объявил вторую волну участников фестиваля в Нижнем Новгороде

После завершения основной программы гостей ждет ночное продолжение фестиваля — System 108 x Пари Рейв (18+), которое пройдет в пространстве «Цех». В программе заявлены выступления Kovyazin D, Errortica, Simple Symmetry и Mashkov. Организаторы также пообещали объявить имя еще одного специального гостя позднее.