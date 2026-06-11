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«Пари Фест» объявил вторую волну участников фестиваля в Нижнем Новгороде

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Пари Фест»

Организаторы музыкально-спортивного фестиваля «Пари Фест» объявили вторую волну артистов. Они выступят 1 августа на Стрелке в Нижнем Новгороде.

К ранее объявленным участникам присоединились Boulevard Depo, Полка, passmurny, Dimma Urih, Недры, The Dawless, Isentie Live, Monoplay, Diuragga и Karl Chix. Организаторы обещают более 100 артистов в итоговой программе.

Ранее были анонсированы выступления Big Baby Tape, ATL, Мартина, Тоси Чайкиной, Bad Balance, Кассеты, Boris Redwall, Izhevski, Tesla by Nikita Zabelin, nttrl, Agraba, Горного, ParaStereo, Kazak, Rich Rudeboyz и Chensky. Имя одного из хедлайнеров пока держится в секрете.

Музыкальная программа «Пари Феста» развернется сразу на трех сценах. Главная сцена «Пари Фест х ОТП Банк» примет хедлайнеров мероприятия. Электронная сцена «Стрелка х Билайн» будет посвящена лайв-проектам и представителям российской электронной сцены. Новая площадка «Резонанс х Дзен» станет пространством для мультимедийных перформансов, аудиовизуальных шоу и специальных коллабораций.

После завершения основной программы гостей ждет ночное продолжение фестиваля — System 108 x Пари Рейв (18+), которое пройдет в пространстве «Цех». В программе заявлены выступления Kovyazin D, Errortica, Simple Symmetry и Mashkov. Организаторы также пообещали объявить имя еще одного специального гостя позднее.

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