Райан Рейнольдс рассказал, как в юности чуть не погиб после наезда пьяного водителя

Рейнольдс уже упоминал этот случай в одном из интервью в 2019 году. Тогда он рассказывал, что после нескольких напитков решил не рисковать и отказаться от поездки на машине. По иронии судьбы именно во время пешей прогулки домой он попал под колеса нетрезвого водителя.