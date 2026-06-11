Спортивный портал «Чемпионат» назвал лучшего молодого футболиста России сезона 2025/2026. Им стал полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков. Об этом «Афише Daily» рассказали представители СМИ.
Батраков получил премию «Лучший молодой футболист РПЛ» второй раз подряд. В этому году он обошел в голосовании двух игроков ЦСКА: Батраков набрал 162 балла, Матвей Кисляк — 131 балл, Кирилл Глебов — 42.
Победителей премии выбрали главные тренеры и капитаны клубов чемпионата России. Механику голосования разработали с учетом опыта издания France Football и ежегодной награды «Золотой мяч».
Претендентами на звание лучшего молодого футболиста РПЛ могли стать любые игроки лиги, которым на момент старта турнира в сезоне было не больше 21 года. Гражданство футболистов не имело значения.
За Батракова проголосовали в этом году 11 капитанов и 11 тренеров. Всего в каждой категории участвовали по 16 специалистов. Кроме того, в топ-10 игроков попали сразу пять новичков — Дмитрий Пестряков («Акрон»), Игорь Дмитриев («Спартак»), Виктор Мелехин («Ростов»), Кирилл Данилов (ЦСКА) и Иван Беликов («Балтика»).
«Премия „Лучший молодой футболист“ для нас — это не просто подведение итогов сезона, а попытка зафиксировать появление новых героев российского футбола. <…> Интерес к молодым игрокам растет: аудитория хочет видеть не только звезд настоящего, но и тех, кто будет определять лицо нашего футбола в ближайшие годы», — поделился главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин.