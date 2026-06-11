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Feduk выступил на первой вечеринке Aperol Sunset Session

Афиша Daily
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Фото: Олег Куракин

10 июня в Москве прошла первая вечеринка Aperol Sunset Session. Она собрала более 200 гостей — представителей медиа, креативной индустрии, музыкального сообщества и кино.

Среди гостей были команды «Афиши Daily» и «Афиши», а еще Николай Редькин, Аглая Тарасова, Юрий Колокольников, Илья Макаров, Стас Круглицкий и Эмир Кашоков.

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Главным событием вечера стало выступление Feduk. Артист подготовил специальную программу и исполнил свои хиты в необычных аранжировках. Например, «Розовое вино» прозвучало в жанре регги, а «Последний день лета» — в джазовой интерпретации.

На сцену также вышли молодые музыканты J.Rouh и Arustamov, которых поддерживает Feduk. Они исполнили собственные песни.

Aperol Sunset Session станет серией летних мероприятий. Впереди — новые вечеринки на закате и специальные проекты с Feduk.

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