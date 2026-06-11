Папа римский освятил центральную башню Саграда Фамилии и провел мессу в недостроенном храме

Спустя 144 года после начала строительства Саграда Фамилия до сих пор не завершена. С возведением башни Иисуса Христа базилика приняла законченный вид, но локальные работы по отделке продолжатся еще несколько лет. Изначально планировалось завершить строительство храма в этом году, но теперь срок перенесли на 2035-й.