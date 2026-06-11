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Папа римский освятил центральную башню Саграда Фамилии и провел мессу в недостроенном храме

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Europa Press News/Getty Images

Папа римский Лев XIV во время визита в Испанию торжественно открыл и освятил башню Иисуса Христа в соборе Саграда Фамилия в Барселоне. Об этом сообщает La Vanguardia.

Башня Иисуса Христа — центральная и самая высокая из 18 башен храма. Работы над ней закончились в феврале этого года. С ее возведением Саграда Фамилия стала самым высоким христианским храмом в мире, опередив на 11 метров Ульмский собор.

Видео: @alcalamirada

Папа римский также отслужил мессу в еще недостроенном храме.

Освящение башни состоялось 10 июня — ровно через 100 лет после смерти архитектора Антонио Гауди. В 1926 году его насмерть сбил трамвай.

Возведение базилики началось в 1882 году, а в 1883-м Гауди возглавил проект, посвятив ему 43 года. При архитекторе была построена только одна из 18 запланированных башен. Гауди оставил детальные чертежи и макеты, которые позволили будущим поколениям продолжить строительство храма. 

Спустя 144 года после начала строительства Саграда Фамилия до сих пор не завершена. С возведением башни Иисуса Христа базилика приняла законченный вид, но локальные работы по отделке продолжатся еще несколько лет. Изначально планировалось завершить строительство храма в этом году, но теперь срок перенесли на 2035-й.

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