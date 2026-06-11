Кармен Маура в трейлере хоррора «Безумная старуха»

Папа римский освятил центральную башню Саграда Фамилии и провел мессу в недостроенном храме
Кинотеатр в Сан-Франциско назвали в честь Кристофера Нолана
Пикник Афиши х Сбер запустили коллаборации с российскими брендами
После «Челюстей» Стивен Спилберг добивался съемок бондианы — но безуспешно
Би-би-си отменила рождественский спецвыпуск «Доктора Кто»
В Казахстане дела о сексуализированном насилии будут вести женщины-следователи
Ченнинг Татум, Джона Хилл и Айс Кьюб ведут переговоры о возвращении в «Мачо и ботана»
Райан Рейнольдс рассказал, как в юности чуть не погиб после наезда пьяного водителя
Для «Одиссеи» Кристофера Нолана выпустят попкорн-бакет в виде Троянского коня
В 2ГИС появилась «Зеленая волна» — функция подбора оптимальной скорости для проезда светофоров
Пэрис Хилтон спродюсировала документальный фильм «4000 дней» о дедовщине среди студентов
Майкл Дуглас и Уиллем Дефо снимутся в фильме «Белая ложь» Оливера Стоуна
В Иерусалиме шестилетний мальчик проткнул полотно Рене Магритта сосновой шишкой
Гленн Клоуз и Ридли Скотт получат почетные премии «Оскар»
Disney показала финальный трейлер игрового ремейка «Моаны»
Международный фестиваль музыки, кино и архитектуры «Зеркало» пройдет в Иванове в конце июня
В Москве выступили фейковые Angine de Poitrine
Roblox разблокировали в России
Фестиваль «Ленинградские мосты» раскрыл даты проведения и запустил прием заявок от молодых артистов
Вышел трейлер фильма «Социальная расплата» — продолжения «Социальной сети»
Бывший Супермен Дин Кейн раскритиковал новую Супергерл и поругался с фанатами
В Казани умер Исус Христос, попадавший в сводки криминальных новостей
Джереми Кларксон запустил Only Farmers — сервис для бронирования отдыха и экскурсий на фермах
Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина
«Аэрофлот» предложит локальные блюда на рейсах из Красноярска, Перми, Екатеринбурга, Якутска, Казани
Звезда «Теории большого взрыва» рассказал, каким мог быть сериал в первой версии
В парках Москвы стартовал проект «Парковый хор»
Сидни Суини брала уроки танца на пилоне ради сцены в «Эйфории», которую вырезали из сериала

Кармен Маура в трейлере хоррора «Безумная старуха»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: «Русский Репортаж»

Кинокомпания «Русский Репортаж» показала трейлер психологического хоррора «Безумная старуха». Он выйдет в российский прокат 23 июля.

По сюжету Педро присматривает за матерью бывшей девушки, но та путает его с человеком из своего прошлого и начинает мстить. Каждый час она придумывает новый способ расправы. Герой попадает в психологический поединок, из которого нет выхода.

Видео: «Русский Репортаж»

Режиссером выступил аргентинец Мартин Морега. Он же написал сценарий. На фестивале Fantastic Fest в Остине Морега получил награду за лучшую режиссуру.

Главные роли исполнили Кармен Маура — муза Педро Альмодовара, снявшаяся в шести его фильмах, — и Даниэль Эндлер, обладатель «Серебряного медведя» Берлинале. Продюсером выступил Хуан Антонио Байона, известный по фильмам «Общество снега», «Невозможное», «Мир юрского периода: Павшее королевство» и сериал «Властелин колец: Кольца власти».

Расскажите друзьям