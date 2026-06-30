С помощью тележек в «Перекрестке» теперь можно определить размер помолвочного кольца

В пяти московских супермаркетах «Перекресток» появились тележки с кольцами восьми размеров — от 16-го до 19-го. Их создали в сотрудничестве с «585 Золотой», чтобы можно было незаметно узнать размер украшения любимого человека, прежде чем сделать предложение.