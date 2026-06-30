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С помощью тележек в «Перекрестке» теперь можно определить размер помолвочного кольца

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Пекрекресток», «585 Золотой»

В пяти московских супермаркетах «Перекресток» появились тележки с кольцами восьми размеров — от 16-го до 19-го. Их создали в сотрудничестве с «585 Золотой», чтобы можно было незаметно узнать размер украшения любимого человека, прежде чем сделать предложение.

Вместо драгоценных камней на кольцах расположены фигурки ягод, орехов и семечек. Каждый объект соответствует определенному размеру бриллианта — от 1 до 4 карат.

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© «Пекрекресток», «585 Золотой»
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© «Пекрекресток», «585 Золотой»
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© «Пекрекресток», «585 Золотой»

Директор по стратегическому маркетингу «Перекрестка» Дмитрий Медведев отмечает, что акция показывает: «Обычный визит в супермаркет может неожиданно превратиться в начало большой истории и одного из самых важных событий в жизни».

Станислав Колосков, директор по маркетингу «585 Золотой», добавляет: «Примерка становится скорее спонтанной игрой и поводом для любопытства, чем заранее спланированным действием. Без неловких вопросов о размерах и без риска раскрыть интригу и романтику будущего предложения».

Тележки будут в магазинах до сентября. Они доступны в пяти торговых центрах: «Европейском», «Океании», «Мегаполисе», «Тишинке» и «Метрополисе».

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