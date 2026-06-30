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Из-за аномальной жары Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Diego Delso

Из-за сильной жары Эйфелева башня стала примерно на 10 сантиметров выше. Причина — тепловое расширение металла, из которого построен символ Парижа. Об этом сообщила RTL со ссылкой на эксперта. 

На момент открытия высота башни составляла 312 метров, но со временем, после установки нового оборудования, она увеличилась до 330 метров. По словам инженера, архитектора и историка Бертрана Лемуана, при изменении температуры от –10 до +40 градусов башня увеличивается примерно на 10 сантиметров — около 2 сантиметров на каждые 10 градусов. Когда воздух остывает, конструкция возвращается к своим обычным размерам.

Жара влияет не только на высоту сооружения. В течение дня солнце нагревает разные стороны башни неравномерно: сначала восточную, затем южную и западную. Из-за этого металл расширяется неодинаково, и верхушка башни слегка отклоняется, следуя за движением солнца. За день она описывает небольшую окружность диаметром около 10 сантиметров. Для людей эти изменения незаметны.

Эксперт отмечает, что такие процессы абсолютно нормальны и не представляют опасности для конструкции. Железо начинает плавиться лишь при температуре около 1500 градусов, поэтому даже экстремальная жара не угрожает башне.

Впрочем, в долгосрочной перспективе изменение климата может ускорить естественный износ металла. Постоянные циклы расширения и сжатия постепенно «утомляют» конструкцию, поэтому отдельные элементы со временем придется заменять. Однако, по словам Лемуана, этот процесс занимает сотни лет и не вызывает опасений в ближайшем будущем.

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