Из-за аномальной жары Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров

На момент открытия высота башни составляла 312 метров, но со временем, после установки нового оборудования, она увеличилась до 330 метров. По словам инженера, архитектора и историка Бертрана Лемуана, при изменении температуры от –10 до +40 градусов башня увеличивается примерно на 10 сантиметров — около 2 сантиметров на каждые 10 градусов. Когда воздух остывает, конструкция возвращается к своим обычным размерам.