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Производство мороженого в России выросло в 1,4 раза за 8 лет

Афиша Daily
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Фото: Priscilla Du Preez/Unsplash

Российский рынок мороженого за восемь лет вырос в 1,4 раза, сообщил «Афише Daily» Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Производство увеличилось с 377 до 517 тыс. тонн. Среднегодовой рост за последние пять лет составил 3,9% — почти втрое выше динамики рынка молока в целом.

Больше всего мороженого производят в Центральном федеральном округе. За первые четыре месяца 2026 года там выпустили более 57 тыс. тонн. За восемь лет объемы в округе выросли более чем вдвое. Крупнейшие производители — это Московская и Ярославская области.

57% производства приходится на пломбир. Еще 21% занимает сливочное мороженое. Треть годовых продаж приходится на десерт в вафельном стаканчике.

Экспорт российского мороженого в 2025 году вырос на 13,9%. Основным покупателем выступает Казахстан: на него приходится более трети поставок. За год поставки в Беларусь увеличились почти вдвое.

В марте в соцсетях обсуждали мороженое со вкусом драника, выпущенное Минским хладокомбинатом №2. «Больше всего вкус настоящего драника мороженому придает рожок: он произведен из сухих картофеля и жареного лука. Как драник дополняет сметана, так рожок дополняет пломбир», — рассказали на производстве.

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