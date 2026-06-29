Производство мороженого в России выросло в 1,4 раза за 8 лет

Российский рынок мороженого за восемь лет вырос в 1,4 раза, сообщил «Афише Daily» Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Производство увеличилось с 377 до 517 тыс. тонн. Среднегодовой рост за последние пять лет составил 3,9% — почти втрое выше динамики рынка молока в целом.
Больше всего мороженого производят в Центральном федеральном округе. За первые четыре месяца 2026 года там выпустили более 57 тыс. тонн. За восемь лет объемы в округе выросли более чем вдвое. Крупнейшие производители — это Московская и Ярославская области.
57% производства приходится на пломбир. Еще 21% занимает сливочное мороженое. Треть годовых продаж приходится на десерт в вафельном стаканчике.
Экспорт российского мороженого в 2025 году вырос на 13,9%. Основным покупателем выступает Казахстан: на него приходится более трети поставок. За год поставки в Беларусь увеличились почти вдвое.
В марте в соцсетях обсуждали мороженое со вкусом драника, выпущенное Минским хладокомбинатом №2. «Больше всего вкус настоящего драника мороженому придает рожок: он произведен из сухих картофеля и жареного лука. Как драник дополняет сметана, так рожок дополняет пломбир», — рассказали на производстве.