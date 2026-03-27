В Беларуси начали производить мороженое со вкусом картофельного драника

У продукта сладко-соленый вкус, напоминающий традиционное белорусское блюдо. «Наше национальное блюдо — это картошка. Все в Беларуси любят картошку, все любят драники, вот и возникла идея создать такой белорусский-белорусский продукт», — рассказала агентству начальник отдела продаж Минского хладокомбината №2, который производит это мороженое, Дарья Смарцова.



По ее словам, больше всего вкус настоящего драника мороженому придает рожок: он произведен из сухих картофеля и жареного лука. «Как драник дополняет сметана, так рожок дополняет пломбир. Получился как бы драник со сметаной», — добавила Смарцова.



Она рассказала, что мороженое рассчитано как на иностранного покупателя и туристов, приезжающих в Беларусь, так и на местных жителей. «В большей степени мы рассчитывали все же на всех жителей Беларуси. Людям хочется пробовать необычное и специфическое. Тут такое сочетание — соленого со сладким. Есть у нас такие любители», — добавила маркетолог.



Мороженое впервые было произведено к 23 Февраля. Предприятие сейчас работает над увеличением объема поставок в торговлю из-за высокого спроса.