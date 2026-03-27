Роберт Паттинсон и Зендая в свадебном видео из «Вот это драма»
В Москве пройдет благотворительный фестиваль-пристраивание Woof
Группа «Хадн дадн» сыграет уличный концерт в поддержку «Ночлежки»
«Детские деревни SOS» выпустили анимационный фильм о проблеме сиротства и ценности семьи
Для роли в «Моане» Дуэйн Джонсон носил 18 килограмм силиконовых протезов
Пляжи Анапы планируют открыть к 1 июня: «Более 90% мазута убрано»
Том Хэнкс сыграет в фильме Мариель Хеллер о бейсболе
МТС проведут всероссийский хакатон с призовым фондом 1,5 млн рублей
FIFA анонсировала первую за четыре года новую видеоигру
Исследование: Гоголь — самый востребованный русский классик на театральной сцене
Стив Кэрелл рассказал, как Пол Радд отговаривал его от роли в «Офисе»
Синоптик: начало апреля в Москве будет теплым, но пасмурным
Майли Сайрус выпустила сингл «Younger You» в честь 20-летия «Ханны Монтаны»
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер и его жена ждут первого ребенка
Спрос на отели в Японии вырос на 77% на фоне цветения сакуры
Второй сезон «Маленьких пророков» станет последним
«Бюджета „Игры престолов“ у нас нет»: создатель «Пацанов» — о финале сериала
Ванесса Кирби и Яхья Абдул‑Матин II снимутся в научно‑фантастическом триллере «Liminal»
Церемония вручения премии «Оскар» будет проходить в новом месте с 2029 года
Дуа Липа снимется с Коннором Сторри в фильме «Peaked»
С Киевского вокзала в Москве эвакуируют пассажиров
Семья Энн Хэтэуэй и Юэна МакГрегора попадает в странный мир в тизере-трейлере «Конца Дубовой улицы»
На Краснопресненской набережной началось строительство Национального центра «Россия»
Пол Маккартни анонсировал новый альбом и выпустил новый сингл
В США учредили ежегодную премию в честь Мерил Стрип
Роспотребнадзор: пик активности клещей в РФ будет в середине мая
Ким Кардашьян выставила на аукцион одежду из сериала «Все честно», чтобы помочь женщинам
Райан Гослинг снимется в фильме от авторов «Всё везде и сразу»

В Беларуси начали производить мороженое со вкусом картофельного драника

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: irecommend.ru

В Беларуси начали производить мороженое в вафельном рожке со вкусом драника, пишет РИА «Новости».

У продукта сладко-соленый вкус, напоминающий традиционное белорусское блюдо. «Наше национальное блюдо — это картошка. Все в Беларуси любят картошку, все любят драники, вот и возникла идея создать такой белорусский-белорусский продукт», — рассказала агентству начальник отдела продаж Минского хладокомбината №2, который производит это мороженое, Дарья Смарцова.

По ее словам, больше всего вкус настоящего драника мороженому придает рожок: он произведен из сухих картофеля и жареного лука. «Как драник дополняет сметана, так рожок дополняет пломбир. Получился как бы драник со сметаной», — добавила Смарцова.

Она рассказала, что мороженое рассчитано как на иностранного покупателя и туристов, приезжающих в Беларусь, так и на местных жителей. «В большей степени мы рассчитывали все же на всех жителей Беларуси. Людям хочется пробовать необычное и специфическое. Тут такое сочетание — соленого со сладким. Есть у нас такие любители», — добавила маркетолог.

Мороженое впервые было произведено к 23 Февраля. Предприятие сейчас работает над увеличением объема поставок в торговлю из-за высокого спроса.

Расскажите друзьям