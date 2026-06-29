«Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» приостановили поставки Ferrero Rocher, Bueno, Rafaello и Kinder

«Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей, которые стали рациональнее подходить к покупкам. Действующие условия оплаты также не сбалансированы со скоростью реализации продукции „Ферреро Руссия“, что делает сотрудничество в текущих условиях нецелесообразным», — отметили в пресс-службе X5.