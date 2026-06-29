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«Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» приостановили поставки Ferrero Rocher, Bueno, Rafaello и Kinder

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: X5 Retail Group

Сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» прекратили поставки продуктовых брендов Ferrero Rocher, Bueno, Rafaello и Kinder из-за слишком высоких закупочных цен, сообщает ТАСС. Запасов продукции этих фирм в магазинах хватит более чем на один месяц. 

Представители управляющей компании X5, которой принадлежат «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», подчеркнули, что заложенная в отпускную стоимость доходность производителя кратно превышает рентабельность ретейлера. Многие покупатели не готовы приобретать эти товары по текущей цене. 

«Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей, которые стали рациональнее подходить к покупкам. Действующие условия оплаты также не сбалансированы со скоростью реализации продукции „Ферреро Руссия“, что делает сотрудничество в текущих условиях нецелесообразным», — отметили в пресс-службе X5. 

X5 неоднократно предлагала брендам пересмотреть условия сотрудничества, но получила отказ. В компании отметили, что всегда открыты к диалогу и не против возобновить коммерческие отношения, если партнеры пересмотрят условия. 

Недавно в Minecraft появился официальный сервер сети магазинов «Пятерочка». «Если где-то есть вы, значит, там должны быть и мы. Залетайте, исследуйте карту и, конечно же, играйте в нашу мини-игру», — сообщили в компании.

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