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Telegram тестирует функцию «Сообщества» с несколькими групповыми чатами

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: Telegram FZ LLC

В бета-версии Telegram для Android (12.9) обнаружили новую функцию — «Сообщества». Она позволяет объединять несколько тематических групповых чатов в единое пространство, похожее на серверы Discord. О находке сообщил телеграм-канал Beta Info.

В настройках «Сообществ» можно прописать название и установить фотографию. Пользователи смогут создавать собственные группы или добавлять в уже существующие свои чаты. Каждый из них можно сделать открытым или скрытым: в первый смогут заходить все участники, во второй — только пользователи, получившие отдельное приглашение.

При желании администраторы смогут объединить все чаты «Сообщества» в один элемент в списке диалогов. При этом сами группы останутся независимыми, а пользователи смогут свободно переключаться между ними. Если человек вступит хотя бы в один чат «Сообщества», он автоматически получит доступ к просмотру остальных, но не станет их участником без своего согласия.

Пока функция доступна только на тестовом сервере Telegram. Сейчас «Сообщества» поддерживают лишь групповые чаты, хотя в коде мессенджера уже есть упоминания о возможной интеграции каналов в будущем.

На этой неделе основателя сервисов Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова заметили в столице Грузии Тбилиси. В соцсетях жители города рассказали, что видели его около отеля Stamba и в ресторане отеля Paragraph.

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