Telegram тестирует функцию «Сообщества» с несколькими групповыми чатами

В бета-версии Telegram для Android (12.9) обнаружили новую функцию — «Сообщества». Она позволяет объединять несколько тематических групповых чатов в единое пространство, похожее на серверы Discord. О находке сообщил телеграм-канал Beta Info.
В настройках «Сообществ» можно прописать название и установить фотографию. Пользователи смогут создавать собственные группы или добавлять в уже существующие свои чаты. Каждый из них можно сделать открытым или скрытым: в первый смогут заходить все участники, во второй — только пользователи, получившие отдельное приглашение.
При желании администраторы смогут объединить все чаты «Сообщества» в один элемент в списке диалогов. При этом сами группы останутся независимыми, а пользователи смогут свободно переключаться между ними. Если человек вступит хотя бы в один чат «Сообщества», он автоматически получит доступ к просмотру остальных, но не станет их участником без своего согласия.
Пока функция доступна только на тестовом сервере Telegram. Сейчас «Сообщества» поддерживают лишь групповые чаты, хотя в коде мессенджера уже есть упоминания о возможной интеграции каналов в будущем.
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