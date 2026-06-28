Трамп опубликовал фото «патриотического паспорта» к 250-летию США

Президент США Дональд Трамп показал в Truth Social дизайн новой версии американского паспорта, выпущенной к 250-летию независимости. Такие паспорта начнут выдавать в Вашингтоне с 6 июля 2026 года.
Белый дом назвал проект «патриотическим паспортом». Трамп представил его так: «Новый паспорт США, который говорит: „Добро пожаловать, но будь хорошим“».
На развороте изображен портрет президента в полный рост. Он опирается на стол, его кулаки сжаты. Изображение окружено текстом Декларации независимости, ниже находится подпись Трампа.
Планировался также выпуск памятных золотых монет с тем же портретом и надписью «Fight» — фразой, которую прокричал Трамп после покушения в Пенсильвании почти два года назад. Однако демократы в Конгрессе призвали остановить производство. Сенаторы Элизабет Уоррен и Рон Уайден сказали, что такая монета «больше подходит для монархии, чем для демократии».