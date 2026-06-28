Трамп опубликовал фото «патриотического паспорта» к 250-летию США

Московская школьница первой в истории ЕГЭ набрала 500 баллов
К премьере «Одиссеи» на Майами-Бич установили троянского коня
В России ввели штрафы за авторизацию через зарубежные сервисы
Продюсер «Соника в кино» снимет анимационный сериал по «Тетрису»
Telegram тестирует функцию «Сообщества» с несколькими групповыми чатами
Исследование: счастливые отношения чаще строятся не на принципе «противоположности притягиваются»
В Лондоне конференцию по борьбе с экстремальной жарой отменили из-за экстремальной жары
Умер художник и один из родоначальников цифрового искусства в России Константин Худяков
Warner Bros. анонсировала анимационный сериал «Мрачные тени»
В России установили рекорд по числу людей, одновременно сыгравших в шахматы под открытым небом
Тяжелоатлеты из России снова смогут выступать на соревнованиях со своими флагом и гимном
Кинофраншиза «Очень страшное кино» собрала в мировом прокате более 1 млрд долларов
«Роскосмос» хочет построить на Луне АЭС до 2036 года
Две американские компании будут судиться из-за наггетсов «сикс-севен»
Культовый аниме-фильм «Инициал Ди: Стадия третья» выйдет в российский прокат 16 июля
Свежий трейлер нового «Человека-паука» стал вторым по популярности в истории кино
Мик Джаггер сообщил, что хотел бы снять биографический фильм о Rolling Stones
Prime Video выпустит документальный фильм о теннисисте Новаке Джоковиче
Кристофер Нолан вдохновлялся фильмами Андрея Тарковского при создании «Одиссеи»
Роль Джоди Фостер в «Иллюзии полета» изначально была написана для мужчины-актера
Ректор ГИТИСа заявил, что ни один из театров Москвы не находится «на взлете»
Лайонел Ричи отменил концерты, после того как ему стало плохо на сцене
В Москве запретили купаться в зоне отдыха «Тропарево»
Махершала Али появился в роли религиозного наемника в тизере «Твоя мать, твоя мать, твоя мать»
Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор снимутся в новом сериале
Умер таджикский режиссер Бако Садыков
В этом году фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит в Сочи, не состоится
Букингемский дворец перестанет быть основной резиденцией британского монарха

Трамп опубликовал фото «патриотического паспорта» к 250-летию США

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @realdonaldtrump

Президент США Дональд Трамп показал в Truth Social дизайн новой версии американского паспорта, выпущенной к 250-летию независимости. Такие паспорта начнут выдавать в Вашингтоне с 6 июля 2026 года.

Белый дом назвал проект «патриотическим паспортом». Трамп представил его так: «Новый паспорт США, который говорит: „Добро пожаловать, но будь хорошим“».

На развороте изображен портрет президента в полный рост. Он опирается на стол, его кулаки сжаты. Изображение окружено текстом Декларации независимости, ниже находится подпись Трампа.

Планировался также выпуск памятных золотых монет с тем же портретом и надписью «Fight» — фразой, которую прокричал Трамп после покушения в Пенсильвании почти два года назад. Однако демократы в Конгрессе призвали остановить производство. Сенаторы Элизабет Уоррен и Рон Уайден сказали, что такая монета «больше подходит для монархии, чем для демократии».

Расскажите друзьям