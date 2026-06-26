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Prime Video выпустит документальный фильм о теннисисте Новаке Джоковиче

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: из соцсетей Новака Джоковича

Стриминговый сервис Prime Video выпустит документальный фильм о теннисисте Новаке Джоковиче. Картина будет называться «Новак Джокович: Волк в зиме», сообщил Deadline.

Проект выйдет на платформе 20 августа. Его снял Джейсон Хехир, автор сериала «Последний танец». Производством документалки занимались Words + Pictures и Sadoux Productions.

Фильм расскажет не только о спортивной жизни Джоковича, но и о его личной жизни. Зрители увидят моменты, которые теннисист разделяет с близкими, а также узнают больше о его семье.

В картине раскроют, каким было детство Новака в охваченной войной Сербии и как его родители жертвовали всем ради карьеры сына. Кроме того, лента расскажет, как Джокович стал «незваным гостем» в теннисном мире, вторгнувшись в многолетнее противостояние Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

В отличие от своих более сдержанных коллег, Джокович был страстным и бескомпромиссным — и это сталкивало его порой с публикой, перед которой он выступал. По словам самого теннисиста, лента Хехира — не просто рассказ о спорте.

«Величайшие битвы никогда не происходили только на корте. Этот документальный фильм — о моментах, которых люди не видели: о сомнениях, жертвах и постоянной работе над собой, выходящей за рамки той истории, которую, как многим кажется, они знают», — подчеркнул он.

Хехир добавил, что хотел показать, что движет Джоковичем в момент, когда он уже достиг вершины. Режиссер наблюдал за турнирами атлета, на которых его противники были вдвое младше его, и демонстрировал его одновременно как отца, мужа и противоречивую фигуру.

В проекте поучаствовали Андре Агасси, Рафаэль Надаль, Пит Сампрас, Борис Беккер и Джим Курье. Интересно, что Агасси и Надаль недавно также стали героями документальных проектов. Фильм о Надале выпустил Netflix, сериал об Агасси в ближайшем будущем представит Apple TV.

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