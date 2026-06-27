Исследование: счастливые отношения чаще строятся не на принципе «противоположности притягиваются»

По данным исследователей, для большинства людей самые счастливые отношения складываются тогда, когда партнер кажется добрее, привлекательнее и в целом лучше, чем он есть на самом деле. «Идеализация» партнера оказалась важнее, чем сходство характеров, и была связана с более высоким уровнем близости, страсти, привязанности и удовлетворенности отношениями.