Исследование: счастливые отношения чаще строятся не на принципе «противоположности притягиваются»

Две американские компании будут судиться из-за наггетсов «сикс-севен»
Telegram тестирует функцию «Сообществ» с несколькими групповыми чатами
В Лондоне конференцию по борьбе с экстремальной жарой отменили из-за экстремальной жары
Умер художник и один из родоначальников цифрового искусства в России Константин Худяков
Warner Bros. анонсировала анимационный сериал «Мрачные тени»
В России установили рекорд по числу людей, одновременно сыгравших в шахматы под открытым небом
Тяжелоатлеты из России снова смогут выступать на соревнованиях со своими флагом и гимном
Кинофраншиза «Очень страшное кино» собрала в мировом прокате более 1 млрд долларов
«Роскосмос» хочет построить на Луне АЭС до 2036 года
Культовый аниме-фильм «Инициал Ди: Стадия третья» выйдет в российский прокат 16 июля
Свежий трейлер нового «Человека-паука» стал вторым по популярности в истории кино
Мик Джаггер сообщил, что хотел бы снять биографический фильм о Rolling Stones
Prime Video выпустит документальный фильм о теннисисте Новаке Джоковиче
Кристофер Нолан вдохновлялся фильмами Андрея Тарковского при создании «Одиссеи»
Роль Джоди Фостер в «Иллюзии полета» изначально была написана для мужчины-актера
Ректор ГИТИСа заявил, что ни один из театров Москвы не находится «на взлете»
Лайонел Ричи отменил концерты, после того как ему стало плохо на сцене
В Москве запретили купаться в зоне отдыха «Тропарево»
Махершала Али появился в роли религиозного наемника в тизере «Твоя мать, твоя мать, твоя мать»
Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор снимутся в новом сериале
Умер таджикский режиссер Бако Садыков
В этом году фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит в Сочи, не состоится
Букингемский дворец перестанет быть основной резиденцией британского монарха
В Москве женщина спустилась на рельсы в метро за упавшим телефоном. Ей дали 5 суток ареста
Россиянка выиграла чемпионат мира по шахматам среди юниоров
Pixar снимет короткометражку про Дори из «В поисках Немо»
Одинокие люди считают, что хуже понимают чувства других
Умер экс-вокалист Blood, Sweat  &  Tears Дэвид Клейтон-Томас

Исследование: счастливые отношения чаще строятся не на принципе «противоположности притягиваются»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Tammy McGary

Противоположности в отношениях притягиваются далеко не всегда, к такому выводу пришли ученые Вроцлавского университета в Польше. Их исследование романтических отношений опубликовал Journal of Research in Personality. 

Ученые проанализировали данные 41 606 человек из 74 стран и выяснили, какие качества сильнее всего связаны с удовлетворенностью романтическими отношениями. 

По данным исследователей, для большинства людей самые счастливые отношения складываются тогда, когда партнер кажется добрее, привлекательнее и в целом лучше, чем он есть на самом деле. «Идеализация» партнера оказалась важнее, чем сходство характеров, и была связана с более высоким уровнем близости, страсти, привязанности и удовлетворенности отношениями.

Но в вопросах ценностей ситуация оказалась иной. Если партнеры сильно расходятся во взглядах — например, в политических или религиозных убеждениях, — качество отношений заметно снижается. При этом не имеет значения, кто придерживается более радикальных взглядов: важен сам факт различий.

Авторы исследования также отметили, что пол участников влиял на результаты меньше, чем культурный контекст. Люди чаще ценят доброту, привлекательность и другие социально одобряемые качества, а их влияние на удовлетворенность отношениями оказывается особенно сильным. 

По мнению исследователей, качество романтических отношений зависит не от универсального правила вроде «ищите похожего человека», а от того, о каких именно качествах идет речь. Для одних важнее восхищение партнером, для других — сходство взглядов и ценностей.

Недавно ученые из США выяснили, что одинокие люди считают себя не такими эмпатичными, как неодинокие. 

Расскажите друзьям