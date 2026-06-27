Исследование: счастливые отношения чаще строятся не на принципе «противоположности притягиваются»

Противоположности в отношениях притягиваются далеко не всегда, к такому выводу пришли ученые Вроцлавского университета в Польше. Их исследование романтических отношений опубликовал Journal of Research in Personality.
Ученые проанализировали данные 41 606 человек из 74 стран и выяснили, какие качества сильнее всего связаны с удовлетворенностью романтическими отношениями.
По данным исследователей, для большинства людей самые счастливые отношения складываются тогда, когда партнер кажется добрее, привлекательнее и в целом лучше, чем он есть на самом деле. «Идеализация» партнера оказалась важнее, чем сходство характеров, и была связана с более высоким уровнем близости, страсти, привязанности и удовлетворенности отношениями.
Но в вопросах ценностей ситуация оказалась иной. Если партнеры сильно расходятся во взглядах — например, в политических или религиозных убеждениях, — качество отношений заметно снижается. При этом не имеет значения, кто придерживается более радикальных взглядов: важен сам факт различий.
Авторы исследования также отметили, что пол участников влиял на результаты меньше, чем культурный контекст. Люди чаще ценят доброту, привлекательность и другие социально одобряемые качества, а их влияние на удовлетворенность отношениями оказывается особенно сильным.
По мнению исследователей, качество романтических отношений зависит не от универсального правила вроде «ищите похожего человека», а от того, о каких именно качествах идет речь. Для одних важнее восхищение партнером, для других — сходство взглядов и ценностей.
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